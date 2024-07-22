توقعت تنحيه.. شاهدوا ماذا قالت ماغي فرح عن بايدن وترامب (فيديو)

انتشر فيديو للإعلامية وخبيرة الأبراج ماغي فرح خلال إطلالة تلفزيونية لها مع الإعلامية رابعة الزيات في شهر حزيران الماضي على قناة "الجديد".



ولدى سؤالها عمن تتوقع بأن يفوز في الانتخابات الرئاسية في أميركا، قالت ماغي انها تتوقع ان يستمر الحزب الديمقراطي في السلطة، مشيرة إلى انها لا ترى الرئيس السابق دونالد ترامب مجددا في البيت الأبيض.



وأشارت ماغي إلى ان الرئيس جو بايدن قد يتنحى وان يتم اختيار اسم آخر، وذكرت ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

يُذكر ان بايدن أعلن انسحابه من السباق الرئاسي مساء أمس الأحد.



