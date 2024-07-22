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طلّق زوجته بسبب طردها من العمل!

Lebanon 24
22-07-2024 | 07:30
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في واقعة غريبة في مصر، انفصل شاب عن زوجته وأم أبنائه غيابياً بعد تركها العمل، وذلك بعد زواج دام لـ5 سنوات.

وفي التفاصيل، قالت المحامية نهى الجندي إن موكلتها تعرضت لأزمة في عملها، حيث تعثرت الشركة التي تعمل بها فقررت الاستغناء عن عدد من الموظفين، وكانت موكلتها من بين هؤلاء.
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ولدى معرفة الزوج بمشكلات الشركة وقبل الاستغناء عنها، طلب منها الإسراع في العثور على عمل جديد براتب جيّد، لتتمكن من الاستمرار في دفع مصاريف أبنائهما والمنزل.
 
وبعد طردها وآخرين من العمل، تعمّد الزوج الشجار مع زوجته، وألزمها بالبحث عن عمل آخر براتب كبير، إلا أنها قالت له إنها تعبت من المجهود الذي تبذله ما بين عملها وتربية الأبناء ومتطلبات المنزل، وإنها لا تريد العودة للعمل مرة أخرى، كما أخبرته أنه كرجل فهو ملزم شرعاً وقانوناً بمصاريفها ومصاريف المنزل والأبناء.
 
وفوجئت الزوجة بترك الزوج للمنزل بعد أسبوع واحد فقط من تركها العمل. كما تواصلت معها والدة الزوج لتخبرها أن نجلها قام بتطليقها غيابياً لدى مكتب أحد المآذين، وأخبرتها أنه كان بإمكانها الحفاظ على بيتها بعيداً عن "الخراب" لو أنها وجدت عملا آخر. (العربية)
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