كان يمارس هوايته المفضلة.. مصير كارثي بانتظار سائح بريطاني!

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توفي سائق دراجة بريطاني في المستشفى بعد أن صدمته سيارة في منطقة مايوركا الإسبانية.وفي التفاصيل، سقط الرجل عن دراجته حيث فقد الوعي على الفور وبقي متمددا على الأرض ومصابًا بجروح خطيرة في الرأس والصدر والحوض وذلك عند حوالي الساعة السابعة مساء في اليوم الواقع فيه 29 من حزيران الفائت.وتوفي الرجل البريطاني الأحد بعد أن أمضى ما يقرب من ثلاثة أسابيع في العناية المركزة في مستشفى سون إسباسيس في عاصمة الجزيرة بالما.وذكرت تقارير غير مؤكدة في ذلك الوقت أن البريطاني كان يحاول عبور الطريق السريع بالقرب من منتجع كالا ميغور الساحلي، وهي منطقة محظورة على راكبي الدراجات.وما زالت الشرطة تقوم بالإجراءات اللازمة لمعرفة ملابسات القضية، ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان المحققون قد توصلوا إلى أي نتيجة حول هوية الجاني.(lbc)