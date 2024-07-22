Advertisement

منوعات

ما فعلته هذه المحامية غير متوقّع: هرّبت التبغ إلى نزيلات في السجن بهذه الطريقة!

Lebanon 24
22-07-2024 | 15:00
A-
A+

Doc-P-1225428-638572767914157147.jpg
Doc-P-1225428-638572767914157147.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تم القبض على محامية تستخدم البالونات لتهريب التبغ ومسكنات الألم إلى أحد السجون أثناء زيارتها لإحدى النزيلات كممثلة لها.
وألقت الشرطة القبض على كريستي لي هاول في 2 تموز الفائت بعد وصولها إلى مركز باركليا الإصلاحي في الضواحي الغربية لسيدني بأستراليا.
Advertisement
ومثلت السيدة البالغة من العمر 43 عاماً أمام محكمة بلاكتاون المحلية يوم الاثنين الفائت، عندما قال محاميها لانغ غودسيل إنها ستعترف بالذنب بعد إحضارها التبغ بشكل غير قانوني إلى السجن.
واعترفت هاول أيضًا بأخذ 32 شريطاً من مسكن الألم المعروف باسم "البوبرينورفين" والذي لا يُعطى إلا بوصفة طبية إلى المنشأة.
وادّعت المحكمة أيضاً أن هاول جلبت 18 غرامًا من الميثامفيتامين و3 غرامًا من الكوكايين إلى السجن.
وقام القاضي بريان فان زويلين بتأجيل القضية حتى 16 آب المقبل بعدما طلب محامي هاول المزيد من الوقت قبل خضوع المتهمة للمحاكمة.
ولم تقل هاول البالغة من العمر 43 عاماً أي شيء للصحفيين عند مغادرتها المحكمة يوم الإثنين الفائت بعد الإفراج عنها بكفالة بموجب شروط تمنعها من الحضور إلى أي سجن أو الاتصال بالنزيلة التي كانت تزورها يوم اعتقالها.  (lbc)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:36 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:35 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:09 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:25 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
13:12 | 2024-07-22
12:46 | 2024-07-22
10:52 | 2024-07-22
10:38 | 2024-07-22
09:45 | 2024-07-22
07:36 | 2024-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24