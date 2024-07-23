31
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
32
o
جونية
30
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
في موسكو.. ضبط رمال مشعّة في أحد المطارات (صورة)
Lebanon 24
23-07-2024
|
00:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمكنت إدارة الجمارك الفيدرالية الروسية من ضبط كمية من الرمال التي تحتوي على نسب عالية من الإشعاع مع مسافرة قادمة من الهند، في مطار "فنوكوفو" بموسكو.
وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للإدارة:"صادر موظفو الجمارك في مطار فنوكوفو كمية من الرمال البركانية مع راكبة وصلت من الهند عبر دولة الإمارات العربية المتحدة. مستوى الإشعاع في تلك الرمال كان أعلى بـ 11 مرة من المستوى الطبيعي".
Advertisement
وأضاف البيان: "المفتشون أوقفوا مواطنة من موسكو تبلغ من العمر 42 سنة في الممر (الأخضر) في المطار بعدما لاحظوا وجود مادة سوداء في أمتعتها، وبعد التدقيق تبين أن الرمال السوداء التي كان بحوزتها تحتوي على نظائر مشعة طبيعية من مادة الثوريوم 232".
وأشارت المرأة إلى أنها جمعت الرمال من ساحل المحيط الهندي لاستخدامها في صنع مستحضرات التجميل، ولم تكن تعلم بمخاطر مثل هذه المواد على الصحة.
ونوهت إدارة الجمارك الفيدرالية إلى أنه وبقرار من هيئة حماية المستهلك في روسيا يمنع إدخال الرمال المشعة إلى الأراضي الروسية، ولذلك تمت مصادرة الرمال التي كانت بحوزة المرأة ووضعت في غرفة معزولة خاصة ليتم التعامل معها لاحقا.(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عناق ورقص.. ابنة عاصي الحلاني الصُغرى تتعرّض للانتقادات بسبب إطلالتها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
عناق ورقص.. ابنة عاصي الحلاني الصُغرى تتعرّض للانتقادات بسبب إطلالتها الجريئة (فيديو)
04:36 | 2024-07-22
22/07/2024 04:36:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... إطلاق نار كثيف والرصاص أصاب السيارات
Lebanon 24
بالصور... إطلاق نار كثيف والرصاص أصاب السيارات
05:25 | 2024-07-22
22/07/2024 05:25:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من الجيش.. لا تقتربوا من هذه المنطقة بدءا من يوم غد وحتى هذا الموعد
Lebanon 24
تحذير من الجيش.. لا تقتربوا من هذه المنطقة بدءا من يوم غد وحتى هذا الموعد
09:03 | 2024-07-22
22/07/2024 09:03:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية هيلدا خليفة تحتفل بتخرج ابنتها.. جذابة مثل والدتها (صور)
Lebanon 24
الإعلامية هيلدا خليفة تحتفل بتخرج ابنتها.. جذابة مثل والدتها (صور)
13:20 | 2024-07-22
22/07/2024 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فوق صيدا وبيروت.. هذا ما فعلته "طائرة إسرائيلية"!
Lebanon 24
فوق صيدا وبيروت.. هذا ما فعلته "طائرة إسرائيلية"!
06:00 | 2024-07-22
22/07/2024 06:00:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
03:52 | 2024-07-23
زلزال وتسونامي.. العالم الهولندي الشهير يُحذر من كارثة قد تقع في البحر المتوسط
03:38 | 2024-07-23
أسماك قرش في البرازيل تتعاطى الكوكايين.. دراسة تكشف
02:47 | 2024-07-23
إطلاق برنامج مهرجانات غلبون لصيف 2024: "لبنان بلد الحياة والفرح"
02:44 | 2024-07-23
بكلفة أرخص من علبة سجائر.. مدفع ليزري يتوعد المسيّرات! (فيديو)
01:58 | 2024-07-23
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ماكينات لبيع الرصاص في متاجر أميركا
23:17 | 2024-07-22
انتحار 4 أشخاص في نيوزيلندا.. والشرطة تشتبه بطباخ كندي
فيديو
زلزال وتسونامي.. العالم الهولندي الشهير يُحذر من كارثة قد تقع في البحر المتوسط
Lebanon 24
زلزال وتسونامي.. العالم الهولندي الشهير يُحذر من كارثة قد تقع في البحر المتوسط
03:52 | 2024-07-23
23/07/2024 11:25:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلفة أرخص من علبة سجائر.. مدفع ليزري يتوعد المسيّرات! (فيديو)
Lebanon 24
بكلفة أرخص من علبة سجائر.. مدفع ليزري يتوعد المسيّرات! (فيديو)
02:44 | 2024-07-23
23/07/2024 11:25:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب زوجته.. فنان شهير يبكي على الهواء ويكشف إصابتها بالسرطان (فيديو)
Lebanon 24
بسبب زوجته.. فنان شهير يبكي على الهواء ويكشف إصابتها بالسرطان (فيديو)
03:48 | 2024-07-22
23/07/2024 11:25:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24