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في موسكو.. ضبط رمال مشعّة في أحد المطارات (صورة)

Lebanon 24
23-07-2024 | 00:23
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تمكنت إدارة الجمارك الفيدرالية الروسية من ضبط كمية من الرمال التي تحتوي على نسب عالية من الإشعاع مع مسافرة قادمة من الهند، في مطار "فنوكوفو" بموسكو.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للإدارة:"صادر موظفو الجمارك في مطار فنوكوفو كمية من الرمال البركانية مع راكبة وصلت من الهند عبر دولة الإمارات العربية المتحدة. مستوى الإشعاع في تلك الرمال كان أعلى بـ 11 مرة من المستوى الطبيعي".
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وأضاف البيان: "المفتشون أوقفوا مواطنة من موسكو تبلغ من العمر 42 سنة في الممر (الأخضر) في المطار بعدما لاحظوا وجود مادة سوداء في أمتعتها، وبعد التدقيق تبين أن الرمال السوداء التي كان بحوزتها تحتوي على نظائر مشعة طبيعية من مادة الثوريوم 232".

وأشارت المرأة إلى أنها جمعت الرمال من ساحل المحيط الهندي لاستخدامها في صنع مستحضرات التجميل، ولم تكن تعلم بمخاطر مثل هذه المواد على الصحة.
 
 
 
 
 
ونوهت إدارة الجمارك الفيدرالية إلى أنه وبقرار من هيئة حماية المستهلك في روسيا يمنع إدخال الرمال المشعة إلى الأراضي الروسية، ولذلك تمت مصادرة الرمال التي كانت بحوزة المرأة ووضعت في غرفة معزولة خاصة ليتم التعامل معها لاحقا.(روسيا اليوم)



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