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طابع ثقافي كلاسيكي يميّز مهرجانات غلبون

Lebanon 24
23-07-2024 | 02:47
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أطلقت لجنة مهرجانات غلبون السياحية بالتعاون مع المجلس البلدي برنامجها السياحي لهذا العام خلال مؤتمر صحافي اقيم في  DOMAINE ST GABRIEL برعاية وزير وليد نصار وحضوره. ويبدأ المهرجان في ٣١ الحالي بحفلة مخصصة للاطفال و2 - 3 آب تنظم حفلتان موسيقيتان.
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تقول رئيسة لجنة المهرجانات ندى عاد: "رغم الظروف الصعبة التي تمر على وطننا في هذه الايام قررنا القيام بالمهرجان هذا العام للتأكيد ان لبنان بلد الحياة والفرح. نأمل ان تنتهي الازمة قريبا وتعم المهرجانات المناطق اللبنانية كافة".
 
 
واعلنت ان "المهرجان يتضمن ثلاث ليال في ٣١ تموز الحالي حفلة مخصصة للاطفال والدخول مجاني، و2 - 3 اب هناك سهرتان موسيقيتان من اعداد العازف والمايسترو هاروت فازليان".
 
ويتسم مهرجان هذه السنة بطابع ثقافي كلاسيكي حيث يشارك الشاعر والكاتب اللبناني هنري زغيب والمخرج المسرحي رفعت طربيه.
 
 
ويذكر أن جميع فعاليات مهرجان غلبون ستكون مجانية هذا العام.
 
 
 
 
 
 
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