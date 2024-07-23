Advertisement

منوعات

حادث مروع.. حاول إنقاذ ابنتيه و من بعدها توفى: اليكم التفاصيل

Lebanon 24
23-07-2024 | 12:23
A-
A+
Doc-P-1225766-638573594243934214.jpg
Doc-P-1225766-638573594243934214.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي أب شجاع أثناء محاولته إنقاذ ابنتيه التوأم بعدما انزلقت عربة الأطفال على القضبان في محطة قطار سيدني بأستراليا.
وفي التفاصيل، لاحظ أناند رونوال (40 عامًا) انزلاق العربة من رصيف محطة القطار وقفز على الفور لمحاولة إنقاذ ابنتيه البالغتين من العمر عامين، إلا أنه تعرّض لحادث مروع حيث صدمه قطار ما أدى إلى وفاته مع أحد التوأمين.
Advertisement
وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة اللحظات المرعبة التي سبقت سقوط عربة الأطفال على القضبان في محطة قطار كارلتون في سيدني حوالي الساعة 12:25 ظهرًا يوم الأحد، حيث كانت العربة في مسار القطار القادم.
وأفادت الشرطة أن إحدى الفتيات الصغيرات نجت بأعجوبة، حيث سقطت بين القضبان ولم يمسها القطار الذي مر فوقها في طريقه إلى وسط سيدني. (lbc)
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:04 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
09:30 | 2024-07-23
08:45 | 2024-07-23
07:48 | 2024-07-23
05:20 | 2024-07-23
03:52 | 2024-07-23
03:38 | 2024-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24