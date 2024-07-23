Advertisement

منوعات

اختفى لمدة أسبوعين.. مصيره كان متعلقًا بمذكراته!

Lebanon 24
23-07-2024 | 15:00
A-
A+

Doc-P-1225800-638573647769171018.jpg
Doc-P-1225800-638573647769171018.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عُثر على شخص مفقود في غابة كنتاكي والمفاجأة كانت بأنه لا يزال على قيد الحياة بعد اختفائه لحوالي أسبوعين، واستعان رجال الإنقاذ بأدلة ساعدتهم في العثور عليه.
وفي التفاصيل، شوهد سكوت هيرن، البالغ من العمر 48 عامًا، آخر مرة مع عائلته في أوهايو في الرابع من تموز قبل أن يذهب للقيام بنزهة على بعد حوالي 100 ميل.
Advertisement
وقال فريق البحث والإنقاذ في مقاطعة وولف إن مذكرات هيرن كشفت أنه زار سابقًا مدينة بيل فولز على طول الطريق السريع، ما دفع فريق الإنقاذ إلى زيارة المنطقة مرة أخرى يوم السبت.
وبعد حوالي أسبوعين من الإبلاغ عن اختفائه، عثر رجال الإنقاذ على بصمة حذاء وعصا للمشي، ثم سمعوا صوتًا خافتًا ينادي ليجدوا هيرن على جسر شديد الانحدار.
وأخبرت عائلته فريق الإنقاذ أن هيرن كان يزور المنطقة خلال الأشهر القليلة الفائتة بحثًا عن الشلالات، وأشارت مذكراته إلى مواقع عدة كان يود زيارتها. (lbc)
اختفى لمدة أسبوعين في الغابة... مصيره كان متعلقًا بمذكراته!
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:04 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:24 | 2024-07-23
12:23 | 2024-07-23
09:30 | 2024-07-23
08:45 | 2024-07-23
07:48 | 2024-07-23
05:20 | 2024-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24