اختفى لمدة أسبوعين.. مصيره كان متعلقًا بمذكراته!

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عُثر على شخص مفقود في غابة كنتاكي والمفاجأة كانت بأنه لا يزال على قيد الحياة بعد اختفائه لحوالي أسبوعين، واستعان رجال الإنقاذ بأدلة ساعدتهم في العثور عليه.وفي التفاصيل، شوهد سكوت هيرن، البالغ من العمر 48 عامًا، آخر مرة مع عائلته في أوهايو في الرابع من تموز قبل أن يذهب للقيام بنزهة على بعد حوالي 100 ميل.وقال فريق البحث والإنقاذ في مقاطعة وولف إن مذكرات هيرن كشفت أنه زار سابقًا مدينة بيل فولز على طول الطريق السريع، ما دفع فريق الإنقاذ إلى زيارة المنطقة مرة أخرى يوم السبت.وبعد حوالي أسبوعين من الإبلاغ عن اختفائه، عثر رجال الإنقاذ على بصمة حذاء وعصا للمشي، ثم سمعوا صوتًا خافتًا ينادي ليجدوا هيرن على جسر شديد الانحدار.وأخبرت عائلته فريق الإنقاذ أن هيرن كان يزور المنطقة خلال الأشهر القليلة الفائتة بحثًا عن الشلالات، وأشارت مذكراته إلى مواقع عدة كان يود زيارتها. (lbc)