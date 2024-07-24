قرارٌ قاتل.. وفاة امرأة بعد قفزها من سيارة صديقها الذي اختطفها!

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قفزت امرأة من ولاية أريزونا من سيارة خاطفها لتلقى حتفها بعد الاتصال بالشرطة طلبا للمساعدة خلال حادثة عنف منزلي خلال عطلة نهاية الأسبوع.وذكرت التقارير المحلية أنه تم التعرف في وقت لاحق على الضحية وهي ديبورا مورييتا البالغة من العمر 54 عامًا.وفي يوم الأحد، استجاب نواب قسم شرطة مقاطعة بيما لمكالمة بشأن العنف المنزلي بين موريتا وصديقها ويليام هولواي البالغ من العمر 36 عامًا، حسب صحيفة أريزونا ديلي ستار يوم الاثنين.وفي بيان صحفي، قالت إدارة شرطة مقاطعة كليفلاند إن مكالمة وردت حوالي الساعة 6:20 مساءً حيث قالت المرأة إن هولواي تناولت مخدرًا غير قانوني وكان يقود سيارته بشكل غير منتظم على جبل ليمون، رافضًا السماح لها بالخروج من السيارة.وذكر كولد أن المرأة سُمعت تبكي أثناء المكالمة الهاتفية، وتوسلت إلى هولواي أن يتوقف ويسمح لها بالخروج، لكنه رفض.قام نواب شرطة مقاطعة كولد بوضع مسامير على طول طريق كاتالينا في محاولة لإيقاف السائق، لكنه بدلاً من ذلك انحرف بشكل غير منتظم لتجنبهم. خلال هذا الوقت، بدأت مطاردة قصيرة، بسرعات تتراوح من 25 إلى 45 ميلاً في الساعة.وبينما استمرت المطاردة، قفزت مورييتا من السيارة حوالي الساعة 6:50 مساءًوساعد المستجيبون في تقديم المساعدة الطبية قبل نقل مورييتا إلى المستشفى، حيث استسلمت لإصاباتها.وأفادت تقارير أن عناصر الشرطة أوقفوا هولواي حوالي الساعة 7:20 مساءً واحتجزوه. وزعم هولواي أنه لم يدرك أبدًا أن السلطات تلاحقه، لكنه قال إنه علم أن مورييتا قفزت من سيارته المتحركة ولم يتوقف. (people)