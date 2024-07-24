Advertisement

منوعات

قرارٌ قاتل.. وفاة امرأة بعد قفزها من سيارة صديقها الذي اختطفها!

Lebanon 24
24-07-2024 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1226113-638574360736218092.png
Doc-P-1226113-638574360736218092.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قفزت امرأة من ولاية أريزونا من سيارة خاطفها لتلقى حتفها بعد الاتصال بالشرطة طلبا للمساعدة خلال حادثة عنف منزلي خلال عطلة نهاية الأسبوع. 

وذكرت التقارير المحلية أنه تم التعرف في وقت لاحق على الضحية وهي ديبورا مورييتا البالغة من العمر 54 عامًا.
Advertisement

وفي يوم الأحد، استجاب نواب قسم شرطة مقاطعة بيما لمكالمة بشأن العنف المنزلي بين موريتا وصديقها ويليام هولواي البالغ من العمر 36 عامًا، حسب صحيفة أريزونا ديلي ستار يوم الاثنين. 
 
وفي بيان صحفي، قالت إدارة شرطة مقاطعة كليفلاند إن مكالمة وردت حوالي الساعة 6:20 مساءً حيث قالت المرأة إن هولواي تناولت مخدرًا غير قانوني وكان يقود سيارته بشكل غير منتظم على جبل ليمون، رافضًا السماح لها بالخروج من السيارة.

وذكر كولد أن المرأة سُمعت تبكي أثناء المكالمة الهاتفية، وتوسلت إلى هولواي أن يتوقف ويسمح لها بالخروج، لكنه رفض.

قام نواب شرطة مقاطعة كولد بوضع مسامير على طول طريق كاتالينا في محاولة لإيقاف السائق، لكنه بدلاً من ذلك انحرف بشكل غير منتظم لتجنبهم. خلال هذا الوقت، بدأت مطاردة قصيرة، بسرعات تتراوح من 25 إلى 45 ميلاً في الساعة.

وبينما استمرت المطاردة، قفزت مورييتا من السيارة حوالي الساعة 6:50 مساءً 

وساعد المستجيبون في تقديم المساعدة الطبية قبل نقل مورييتا إلى المستشفى، حيث استسلمت لإصاباتها.

وأفادت تقارير أن عناصر الشرطة أوقفوا هولواي حوالي الساعة 7:20 مساءً واحتجزوه. وزعم هولواي أنه لم يدرك أبدًا أن السلطات تلاحقه، لكنه قال إنه علم أن مورييتا قفزت من سيارته المتحركة ولم يتوقف. (people)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:25 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:55 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:27 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
10:52 | 2024-07-24
09:46 | 2024-07-24
09:18 | 2024-07-24
07:34 | 2024-07-24
06:33 | 2024-07-24
05:14 | 2024-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24