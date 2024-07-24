Advertisement

فنون ومشاهير

"في مشهد غير مألوف".. مراسل يجري مقابلات وهو مغمور بالمياه!

Lebanon 24
24-07-2024 | 09:46
A-
A+
Doc-P-1226116-638574367614419062.png
Doc-P-1226116-638574367614419062.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توجه مراسل محطة تلفزيونية هندية يدعى أتول تيواري، إلى إحدى القرى التي غمرتها الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في منطقة راجكوت في ولاية غوجارات الهندية، لإعداد تقرير والحصول على تعليقات من سكان المنطقة، وظهر المراسل في التقرير وهو يقف في الماء مغمورا حتى مستوى الصدر.
Advertisement
ولقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرون جراء انهيار مبنى في ولاية غوجارات الهندية، بسبب الأمطار الغزيرة، كما حوصر العديد من الأشخاص تحت الأنقاض.

وبحسب صحيفة "هندوستان تايمز"، انهار مبنى مكون من 6 طوابق في منطقة سورات بولاية غوجارات، إثر هطول أمطار غزيرة استمرت لأيام عدة. (سبوتنيك)
 
في مشهد غير مألوف.. مراسل هندي يجري مقابلات صحفية وسط الماء... فيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024

فنون ومشاهير

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:25 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:55 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:27 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
10:52 | 2024-07-24
10:00 | 2024-07-24
09:18 | 2024-07-24
07:34 | 2024-07-24
06:33 | 2024-07-24
05:14 | 2024-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24