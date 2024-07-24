"في مشهد غير مألوف".. مراسل يجري مقابلات وهو مغمور بالمياه!

توجه مراسل محطة تلفزيونية هندية يدعى أتول تيواري، إلى إحدى القرى التي غمرتها الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في منطقة راجكوت في ولاية غوجارات الهندية، لإعداد تقرير والحصول على تعليقات من سكان المنطقة، وظهر المراسل في التقرير وهو يقف في الماء مغمورا حتى مستوى الصدر.

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ولقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرون جراء انهيار مبنى في ولاية غوجارات الهندية، بسبب الأمطار الغزيرة، كما حوصر العديد من الأشخاص تحت الأنقاض.



وبحسب صحيفة "هندوستان تايمز"، انهار مبنى مكون من 6 طوابق في منطقة سورات بولاية غوجارات، إثر هطول أمطار غزيرة استمرت لأيام عدة. (سبوتنيك)