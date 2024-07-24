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شركة ماتيل تطلق أول دمية باربي عمياء (صورة)

Lebanon 24
24-07-2024 | 12:30
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أطلقت شركة "ماتيل" للألعاب أول دمية باربي عمياء.
وتحمل هذه الدمية عصا باللونين الأبيض والأحمر وترتدي نظارة شمسية على رأسها لتوفير حماية إضافية للعين.
وتم تصميم ملابس الدمية باستخدام نسيج ملموس مثل بلوزة حريرية وتنورة مكشكشة، والتي تحتوي على خطافات ذات ألوان زاهية لتسهيل تبديلها، كما تتميز العبوة بالكتابة بطريقة "برايل" المستخدمة من المكفوفين.
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وقالت مديرة استشارات ودعم العملاء في المعهد الوطني الملكي للمكفوفين ديبي ميلر إن "لعبة باربي تدور حول الفرح وحول اكتشاف وفهم العالم من خلال اللعب ومن الرائع الاعتقاد بأن الأطفال الذين يعانون من ضعف البصر يمكنهم الآن اللعب مع دمية باربي التي تشبههم".

وتابعت: "نحن سعداء للغاية بالتفاصيل التي تم إدخالها في تصميم دمية باربي الجديدة، والملابس الملموسة وكذلك العصا والنظارات الشمسية".
ونشرت الناشطة لوسي إدواردز، وهي سفيرة الدمية، عبر خاصية القصص المصورة على إنستغرام يوم الثلاثاء الفائت: "عندما كنت أكبر، كنت أحلم فقط بأن تأتي هذه اللحظة". 
وأضافت: " ما زلت لا أصدق أنني أكتب هذا ولكن باربي العمياء موجودة هنا". (lbc)
 
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