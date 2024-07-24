28
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
15
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
شركة ماتيل تطلق أول دمية باربي عمياء (صورة)
Lebanon 24
24-07-2024
|
12:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلقت شركة "ماتيل" للألعاب أول دمية باربي عمياء.
وتحمل هذه الدمية عصا باللونين الأبيض والأحمر وترتدي نظارة شمسية على رأسها لتوفير حماية إضافية للعين.
وتم تصميم ملابس الدمية باستخدام نسيج ملموس مثل بلوزة حريرية وتنورة مكشكشة، والتي تحتوي على خطافات ذات ألوان زاهية لتسهيل تبديلها، كما تتميز العبوة بالكتابة بطريقة "برايل" المستخدمة من المكفوفين.
Advertisement
وقالت مديرة استشارات ودعم العملاء في المعهد الوطني الملكي للمكفوفين ديبي ميلر إن "لعبة باربي تدور حول الفرح وحول اكتشاف وفهم العالم من خلال اللعب ومن الرائع الاعتقاد بأن الأطفال الذين يعانون من ضعف البصر يمكنهم الآن اللعب مع دمية باربي التي تشبههم".
وتابعت: "نحن سعداء للغاية بالتفاصيل التي تم إدخالها في تصميم دمية باربي الجديدة، والملابس الملموسة وكذلك العصا والنظارات الشمسية".
ونشرت الناشطة لوسي إدواردز، وهي سفيرة الدمية، عبر خاصية القصص المصورة على إنستغرام يوم الثلاثاء الفائت: "عندما كنت أكبر، كنت أحلم فقط بأن تأتي هذه اللحظة".
وأضافت: " ما زلت لا أصدق أنني أكتب هذا ولكن باربي العمياء موجودة هنا". (lbc)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ببكيني مُثير.. حبيبة رونالدو تستعرض مفاتنها (صور)
Lebanon 24
ببكيني مُثير.. حبيبة رونالدو تستعرض مفاتنها (صور)
04:25 | 2024-07-24
24/07/2024 04:25:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو هالقرف": فنانة لبنانية تُثير الجدل.. أطلت بقميص مُبلل والجمهور يصف أغنيتها بـ "الهابطة" (فيديو)
Lebanon 24
"شو هالقرف": فنانة لبنانية تُثير الجدل.. أطلت بقميص مُبلل والجمهور يصف أغنيتها بـ "الهابطة" (فيديو)
02:20 | 2024-07-24
24/07/2024 02:20:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"عشقني وعشقته".. نادين الراسي تتحدث عن علاقتها بممثل سوري شهير (فيديو)
Lebanon 24
"عشقني وعشقته".. نادين الراسي تتحدث عن علاقتها بممثل سوري شهير (فيديو)
01:27 | 2024-07-24
24/07/2024 01:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ذعر في دولة عربيّة.. مياه البحر انحسرت عن الشاطىء هل يؤشّر هذا الأمر لزلازل وتسونامي؟
Lebanon 24
ذعر في دولة عربيّة.. مياه البحر انحسرت عن الشاطىء هل يؤشّر هذا الأمر لزلازل وتسونامي؟
10:52 | 2024-07-24
24/07/2024 10:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت كالأميرات.. زوجة الممثل نيكولا معوض الأوكرانية تلفت الأنظار تعرفوا إليها (صور)
Lebanon 24
بدت كالأميرات.. زوجة الممثل نيكولا معوض الأوكرانية تلفت الأنظار تعرفوا إليها (صور)
03:36 | 2024-07-24
24/07/2024 03:36:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
15:00 | 2024-07-24
"أنا غاضبة".. أم تعثر على مفاجأة غريبة في وجبة عشاء ابنتها
10:52 | 2024-07-24
ذعر في دولة عربيّة.. مياه البحر انحسرت عن الشاطىء هل يؤشّر هذا الأمر لزلازل وتسونامي؟
10:00 | 2024-07-24
قرارٌ قاتل.. وفاة امرأة بعد قفزها من سيارة صديقها الذي اختطفها!
09:46 | 2024-07-24
"في مشهد غير مألوف".. مراسل يجري مقابلات وهو مغمور بالمياه!
09:18 | 2024-07-24
لحظات مروّعة.. لاعبة سيرك خسرت حياتها خلال عرضٍ في بلدٍ عربيّ
07:34 | 2024-07-24
بسبب خطأ بسيط أجبره على مشي 35 كيلومترا.. هذا ما حصل مع تلميذ مدرسة!
فيديو
"شو هالقرف": فنانة لبنانية تُثير الجدل.. أطلت بقميص مُبلل والجمهور يصف أغنيتها بـ "الهابطة" (فيديو)
Lebanon 24
"شو هالقرف": فنانة لبنانية تُثير الجدل.. أطلت بقميص مُبلل والجمهور يصف أغنيتها بـ "الهابطة" (فيديو)
02:20 | 2024-07-24
25/07/2024 04:52:17
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال وتسونامي.. العالم الهولندي الشهير يُحذر من كارثة قد تقع في البحر المتوسط
Lebanon 24
زلزال وتسونامي.. العالم الهولندي الشهير يُحذر من كارثة قد تقع في البحر المتوسط
03:52 | 2024-07-23
25/07/2024 04:52:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلفة أرخص من علبة سجائر.. مدفع ليزري يتوعد المسيّرات! (فيديو)
Lebanon 24
بكلفة أرخص من علبة سجائر.. مدفع ليزري يتوعد المسيّرات! (فيديو)
02:44 | 2024-07-23
25/07/2024 04:52:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24