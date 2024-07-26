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أميركي يعود إلى الحياة بعد 45 دقيقة من وفاته.. ماذا رأى في العالم الآخر؟!

Lebanon 24
26-07-2024 | 00:30
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توفي الأميركي فنسنت تولمان لمدة 45 دقيقة سريريا، وبعد عودته إلى الحياة تحدث عما رآه في العالم الآخر.

وقال فنست تولمان، وفق ما أفادت به صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، إنه تم إنعاشه من قبل أحد الأطباء، بعد أن توفي رسميا لمدة 45 دقيقة، وقضى الأيام الثلاثة التالية في غيبوبة.
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وقد تحدث تولمان الذي أعلن عن وفاته بعد تناول جرعة زائدة من مكمل غذائي لبناء الجسم، لبرنامج Coming Home على "يوتيوب" عما رآه بعد وفاته، وقال إنه شاهد المسعفين الذين قرروا أنه لا يمكن إنقاذه ووضعوه في كيس أسود للجثث.

أضاف أنه كان قادرا على إلقاء نظرة إلى العالم الأخر، بعد تعرضه لتجربة موت مؤلمة.

وادعى الرجل أن المسعفين حاولوا إنعاشه ولم ينجحوا في ذلك، ثم وضعوه في كيس الجثث وشرعوا في نقله إلى المستشفى. وقال إنه شاهد كل شيء، كما لو كان ذلك في فيلم سينمائي. كما أنه بدأ يرى كل ما فعله من الأشياء السيئة حتى عندما كان طفلا صغيرا. (روسيا اليوم)
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