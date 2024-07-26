31
o
بيروت
32
o
طرابلس
31
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
22
o
بشري
28
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
أميركي يعود إلى الحياة بعد 45 دقيقة من وفاته.. ماذا رأى في العالم الآخر؟!
Lebanon 24
26-07-2024
|
00:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي الأميركي فنسنت تولمان لمدة 45 دقيقة سريريا، وبعد عودته إلى الحياة تحدث عما رآه في العالم الآخر.
وقال فنست تولمان، وفق ما أفادت به صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، إنه تم إنعاشه من قبل أحد الأطباء، بعد أن توفي رسميا لمدة 45 دقيقة، وقضى الأيام الثلاثة التالية في غيبوبة.
Advertisement
وقد تحدث تولمان الذي أعلن عن وفاته بعد تناول جرعة زائدة من مكمل غذائي لبناء الجسم، لبرنامج Coming Home على "يوتيوب" عما رآه بعد وفاته، وقال إنه شاهد المسعفين الذين قرروا أنه لا يمكن إنقاذه ووضعوه في كيس أسود للجثث.
أضاف أنه كان قادرا على إلقاء نظرة إلى العالم الأخر، بعد تعرضه لتجربة موت مؤلمة.
وادعى الرجل أن المسعفين حاولوا إنعاشه ولم ينجحوا في ذلك، ثم وضعوه في كيس الجثث وشرعوا في نقله إلى المستشفى. وقال إنه شاهد كل شيء، كما لو كان ذلك في فيلم سينمائي. كما أنه بدأ يرى كل ما فعله من الأشياء السيئة حتى عندما كان طفلا صغيرا. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"سمعت أخبار ما صدقتها".. جوانا كركي: "لو ماغي بو غصن بتسمع شو بيحكوا عليها كانت ما اخدت حدا"
Lebanon 24
"سمعت أخبار ما صدقتها".. جوانا كركي: "لو ماغي بو غصن بتسمع شو بيحكوا عليها كانت ما اخدت حدا"
08:12 | 2024-07-25
25/07/2024 08:12:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أحد رواد الفن في بلده... الموت يُغيّب فناناً معروفاً (صورة)
Lebanon 24
أحد رواد الفن في بلده... الموت يُغيّب فناناً معروفاً (صورة)
05:55 | 2024-07-25
25/07/2024 05:55:12
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاح خطير وصل إلى "حزب الله".. تقرير يكشف عن قدرته المذهلة
Lebanon 24
سلاح خطير وصل إلى "حزب الله".. تقرير يكشف عن قدرته المذهلة
13:00 | 2024-07-25
25/07/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"تطوّر خطير"... هكذا تُواجه إسرائيل صعوبه في اعتراض طائرات "حزب الله"
Lebanon 24
"تطوّر خطير"... هكذا تُواجه إسرائيل صعوبه في اعتراض طائرات "حزب الله"
08:00 | 2024-07-25
25/07/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Oil Price: "لديها تاريخ من الملاحقات".. صراع هاريس والولاية "النفطية": أخبار سيئة للشركات
Lebanon 24
Oil Price: "لديها تاريخ من الملاحقات".. صراع هاريس والولاية "النفطية": أخبار سيئة للشركات
05:30 | 2024-07-25
25/07/2024 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
04:02 | 2024-07-26
فيديو مرعب من القاهرة: حريق ضخم بمخزن ملابس.. والنيران إلتهمت المبنى بالكامل!
03:09 | 2024-07-26
عشية انطلاق الأولمبياد.. هجوم كبير على شبكة السكك الحديد الفرنسية يتسبب باضطرابات
02:36 | 2024-07-26
العلماء يحذرون.. تغير المناخ يسبب تغيرا بأنماط هطول الأمطار وأعاصير أكثر شدة
23:34 | 2024-07-25
مشاهد مرعبة: حرائق تلتهم غابات كاليفورنيا.. وأكثر من 3500 شخص أجبروا على الفرار من منازلهم!
23:14 | 2024-07-25
"إل مايو" ونجل "إل شابو".. أميركا تقبض على قادة "واحدة من أعنف" عصابات المخدرات! (صورة)
22:55 | 2024-07-25
برجك اليوم
فيديو
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
26/07/2024 12:23:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو هالقرف": فنانة لبنانية تُثير الجدل.. أطلت بقميص مُبلل والجمهور يصف أغنيتها بـ "الهابطة" (فيديو)
Lebanon 24
"شو هالقرف": فنانة لبنانية تُثير الجدل.. أطلت بقميص مُبلل والجمهور يصف أغنيتها بـ "الهابطة" (فيديو)
02:20 | 2024-07-24
26/07/2024 12:23:21
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال وتسونامي.. العالم الهولندي الشهير يُحذر من كارثة قد تقع في البحر المتوسط
Lebanon 24
زلزال وتسونامي.. العالم الهولندي الشهير يُحذر من كارثة قد تقع في البحر المتوسط
03:52 | 2024-07-23
26/07/2024 12:23:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24