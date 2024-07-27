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منوعات
النعش تحرّك.. مُسنة تعود للحياة قبل دفنها والجنازة تتحوّل إلى زفة!
Lebanon 24
27-07-2024
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01:00
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شهدت محافظة بني سويف جنوب مصر واقعة مُثيرة حيث عادت سيدة مسنة إلى الحياة قبل لحظات من دفنها بعد إعلان وفاتها.
ودعا مواطنون من بني سويف عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات خاصة بأبناء المدينة جيرانهم إلى المشاركة في جنازة سيدة مسنة، تدعى عواطف، وافتها المنية، وأداء الصلاة على جثمانها في مسجد الرحمة بالمدينة .
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وتوافد الأهالي على المسجد للصلاة وتشييع الجثمان، وفوجىء الجميع بتحرك النعش وصدور صوت استغاثة من داخله.
وسارع المشاركون باستطلاع الأمر، ووجدوا السيدة مازالت على قيد الحياة، وفور خروجها من النعش قامت بالنداء على شقيقتها وسألت عن سبب وجودها في هذا التابوت الخشبي ، موجهة كلمات لاذعة لشقيقتها التي استقبلتها بالزغاريد، وتبعها سيدات كن يشاركن في الجنازة .
وتبين أن السيدة، وتقيم في حي الغمراوي بالمدينة كانت قد داهمتها غيبوبة سكر واعتقدت شقيقتها بوفاتها، وأبلغت الجيران الذين قاموا بنقلها للمسجد لتشييع جثمانها. وانتقد الحاضرون أهلها وذويها لعدم استعانتهم بطبيب لفحصها قبل التأكد من وفاتها ودفنها .
واعاد الحاضرون السيدة إلى منزلها في زفة شعبية وسط إطلاق الزغاريد ابتهاجا بعودتها للحياة مجددا.
وكانت المفاجأة أن السيدة وفور استعادتها لعافيتها كادت تنهال على شقيقتها بالضرب لولا تدخل الحاضرين الذين انقذوها من أيديها.(العربية)
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