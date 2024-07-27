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ابنة الـ 19 عاماً دخلت في غيبوبة طبية.. وعندما استيقظت كانت المُفاجأة! (صور)

Lebanon 24
27-07-2024 | 03:00
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تعاني أمالي هينز ابنة الـ 19 عامًا من مرض الـ"كرون" وخضعت لجراحة روتينية في الأمعاء خلال عام 2023، ولكن بعد وقت قصير من العملية، بدأت المراهقة تشعر بأعراض اعتقدت أنها طبيعية ومرتبطة بمرضها.

وتم إدخال أمالي إلى المستشفى لتزويدها بالمورفين الوريدي وأنبوب التغذية والتغذية المعوية، وهو الروتين نفسه الذي كانت تحصل عليه في كل مرة يتم إدخالها بسبب انسداد الأمعاء.
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وبدأت هينز تشعر بتقلصات في المثانة، وبينما كانت الممرضة تحاول قياس ضغط دمها، لاحظ الأطباء أن أطرافها تحولت إلى اللون الأرجواني، وتبين أنها أُصيبت بالصدمة الإنتانية وقيل لها إنها بحاجة إلى الدخول في غيبوبة طبية.

ومع ذلك، لم تتوقع أمالي أنها ستُضطر لبتر أطرافها الأربعة بعد استيقاظها، الأمر الذي شكّل صدمة لها، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي هذا السياق، اعتادت أمالي على وضعها الطبي وما ساعدها في التغلب على حالتها كان استخدام الأطراف الصناعية وعيش حياة طبيعية من خلالها، كما أنها شاركت القصة الملهمة على حسابها على منصة تيك توك.

وعلى الرغم من الصعوبات، استطاعت السيطرة على مرض كرون، وهو أمر رائع للغاية لأن أمالي كانت تتعامل مع العديد من الأدوية لتحقيق هذا الهدف خلال السنوات الثلاث الفائتة.(lbci)

 
 
 
 

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