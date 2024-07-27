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مراهق يتسبب بحادث قطار عمداً.. إليكم السبب

Lebanon 24
27-07-2024 | 04:00
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وقع حادث قطار في الولايات المتحدة حدث قبل أشهر تبين انه كان ناتجاً عن عمل مدبر قام به مراهق أميركي مولع بشبكات التواصل الاجتماعي، وتبين أن المراهق تسبب بالحادث من أجل الانفراد بتسجيل مقطع فيديو ونشره على "يوتيوب" من أجل حصد عدد كبير من المشاهدات.
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وفي التفاصيل التي نشرتها جريدة "Metro" الصادرة في لندن، فقد تمت مصادرة الهاتف المحمول العائد للمراهق ومعه كاميرا ذات دقة عالية (4K)، وتبين أن حادث القطار الذي وقع يوم الـ21 من نيسان الماضي كان مدبراً من هذا المراهق الذي كان يريد أن يُنتج مقطع فيديو ويحصد به آلاف أو ملايين المشاهدات على شبكة "يوتيوب".

ووقع الحادث في مدينة بينيت بولاية نبراسكا الأميركية، حيث خرج القطار عن مساره يوم الحادي والعشرين من أبريل الماضي، وانحرفت قاطرتان وخمس عربات سكك حديدية عن المسار لكنها ظلت في وضع مستقيم.

وحصل محقق يتبع لشبكة السكة الحديد الأميركية (BNSF Railway) على أمر تفتيش في 8 يوليو الحالي، وبموجبه قام بمصادرة هاتف المراهق وكاميراته وخلص إلى هذه النتيجة.

وبحسب التحقيقات فإن القاطرة كانت تسير باتجاه الشرق وتقترب من معبر عندما شوهد مفتاح غير محاذٍ عند المعبر، مما تسبب في انحراف القطار إلى مسار صناعي بجوار مصعد حبوب.

ويواجه المراهق الآن اتهاماً بالتسبب عمداً في خروج القطار عن مساره لتسجيل الواقعة ونشرها على "يوتيوب".

وقال موظف يعمل في السكة الحديد إنه حاول إجراء توقف طارئ للقطار عندما شاهد الخلل في السكة ولكنه لم يتمكن من معالجة الأمر قبل وصول القطار إلى مكان المفتاح وهو ما أدى إلى تحطمه.

وفي مكان الحادث، ظهر صبي يبلغ من العمر 17 عاماً وسأل عن الانحراف وقال إنه سجل الحادث على هاتفه المحمول، وفقاً للإفادة.

وعندما قالت السلطات إنها لا تعرف سبب خروج القطار عن مساره، قال الصبي: "من الواضح أن مفتاحاً تم قلبه في الاتجاه الخطأ"، وفقاً لسجلات المحكمة، وهو ما أعطى انطباعاً بأن هذا الفتى على علم بتفاصيل الواقعة وأسباب الحادث.

وأظهر مقطع الفيديو الخاص بالمراهق المشهد قبل وأثناء وبعد الحادث.

وبعد 3 أيام من الحادث، حصل محقق (BNSF) على لقطات من كاميرات المراقبة في المنطقة تظهر سيارة في المنطقة، ونفس المراهق يسير على الطرف الجنوبي من المسارات باتجاه المفتاح، وتم تسجيل المراهق لاحقاً وهو يعود إلى سيارته.

وبالإضافة إلى ذلك، شوهد المراهق يقود سيارته جنوباً على شارع "مونرو" ويوقفها، ثم يخرج وينصب حاملاً للكاميرا لتسجيل خروج القطار عن المسار والذي حدث بعد دقائق فقط.

وقال محقق إن مقطع فيديو لخروج القطار عن المسار تم نشره على حساب على "يوتيوب" يُعتقد أنه مرتبط بالمراهق.

ووفقاً لأمر التفتيش، يُتهم المراهق بالتخريب الجنائي، لكن لم يتم احتجازه ولن يتم الكشف عن هويته لأنه قاصر.(العربية)


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