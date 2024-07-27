الموعد في الـ 2026.. ورقة بختم رسمي لمريض قلب تُثير ضجة (صورة)





واستغرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي من التاريخ المحدد من إدارة المركز الاستشفائي مولاي يوسف بالرباط، منتقدين الاستهتار بحياة المريض الذي يعاني من مرض مزمن.

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الورقة المنتشرة على المنصات الرقمية، تظهر أن الموعد الذي سيكون بعد سنتين، بتاريخ 03 آذار 2026 ، لمريض قلب، صادر عن مؤسسة عمومية مغربية بطابع رسمي لطبيب مزاول . أثارت ورقة لموعد طبي لأحد مرضى القلب جدلا كبيرا في المغرب، بعد صدورها من إدارة أكبر المستشفيات في المغرب تحمل تاريخا لشهر آذار 2026.واستغرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي من التاريخ المحدد من إدارة المركز الاستشفائي مولاي يوسف بالرباط، منتقدين الاستهتار بحياة المريض الذي يعاني من مرض مزمن.الورقة المنتشرة على المنصات الرقمية، تظهر أن الموعد الذي سيكون بعد سنتين، بتاريخ 03 آذار 2026 ، لمريض قلب، صادر عن مؤسسة عمومية مغربية بطابع رسمي لطبيب مزاول .

وتفاعلا مع الواقعة التي أثارت سخرية كبيرة، قال أحد النشطاء على منصة "الفيسبوك"، أين الصحة والحماية الاجتماعية، فيما كتب آخر "لو أن المريض لم يلجأ لمواقع التواصل الاجتماعي لاننتظر سنتين أو توفاه الأجل شهيدا وهو ينتظر موعدا طبيا عاديا قد يأتي أو قد لا يأتي".



وأفادت وسائل الإعلام المحلية، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إدارة مستشفى مولاي إسماعيل أرجعت سبب صدور تلك الورقة مبررة الأخيرة أن الخطأ مطبعي بسبب الرقمنة.(العربية)







