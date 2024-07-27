Advertisement

منوعات

الموعد في الـ 2026.. ورقة بختم رسمي لمريض قلب تُثير ضجة (صورة)

Lebanon 24
27-07-2024 | 02:35
A-
A+
Doc-P-1227085-638576699777347527.jpg
Doc-P-1227085-638576699777347527.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثارت ورقة لموعد طبي لأحد مرضى القلب جدلا كبيرا في المغرب، بعد صدورها من إدارة أكبر المستشفيات في المغرب تحمل تاريخا لشهر آذار 2026.

واستغرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي من التاريخ المحدد من إدارة المركز الاستشفائي مولاي يوسف بالرباط، منتقدين الاستهتار بحياة المريض الذي يعاني من مرض مزمن.
Advertisement

الورقة المنتشرة على المنصات الرقمية، تظهر أن الموعد الذي سيكون بعد سنتين، بتاريخ 03 آذار 2026 ، لمريض قلب، صادر عن مؤسسة عمومية مغربية بطابع رسمي لطبيب مزاول .
 
 
 
 
وتفاعلا مع الواقعة التي أثارت سخرية كبيرة، قال أحد النشطاء على منصة "الفيسبوك"، أين الصحة والحماية الاجتماعية، فيما كتب آخر "لو أن المريض لم يلجأ لمواقع التواصل الاجتماعي لاننتظر سنتين أو توفاه الأجل شهيدا وهو ينتظر موعدا طبيا عاديا قد يأتي أو قد لا يأتي".

وأفادت وسائل الإعلام المحلية، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إدارة مستشفى مولاي إسماعيل أرجعت سبب صدور تلك الورقة مبررة الأخيرة أن الخطأ مطبعي بسبب الرقمنة.(العربية)



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:07 | 2024-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2024-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:26 | 2024-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:27 | 2024-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
04:00 | 2024-07-27
03:57 | 2024-07-27
03:07 | 2024-07-27
03:00 | 2024-07-27
01:00 | 2024-07-27
23:18 | 2024-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24