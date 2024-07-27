32
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
33
o
جونية
31
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
20
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
الموعد في الـ 2026.. ورقة بختم رسمي لمريض قلب تُثير ضجة (صورة)
Lebanon 24
27-07-2024
|
02:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثارت ورقة لموعد طبي لأحد مرضى القلب جدلا كبيرا في المغرب، بعد صدورها من إدارة أكبر المستشفيات في المغرب تحمل تاريخا لشهر آذار 2026.
واستغرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي من التاريخ المحدد من إدارة المركز الاستشفائي مولاي يوسف بالرباط، منتقدين الاستهتار بحياة المريض الذي يعاني من مرض مزمن.
Advertisement
الورقة المنتشرة على المنصات الرقمية، تظهر أن الموعد الذي سيكون بعد سنتين، بتاريخ 03 آذار 2026 ، لمريض قلب، صادر عن مؤسسة عمومية مغربية بطابع رسمي لطبيب مزاول .
وتفاعلا مع الواقعة التي أثارت سخرية كبيرة، قال أحد النشطاء على منصة "الفيسبوك"، أين الصحة والحماية الاجتماعية، فيما كتب آخر "لو أن المريض لم يلجأ لمواقع التواصل الاجتماعي لاننتظر سنتين أو توفاه الأجل شهيدا وهو ينتظر موعدا طبيا عاديا قد يأتي أو قد لا يأتي".
وأفادت وسائل الإعلام المحلية، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إدارة مستشفى مولاي إسماعيل أرجعت سبب صدور تلك الورقة مبررة الأخيرة أن الخطأ مطبعي بسبب الرقمنة.(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تزوجا قبل أكثر من سنة ورُزقا بطفلة... هل انفصلت بطلة "التفاح الحرام" عن زوجها؟
Lebanon 24
تزوجا قبل أكثر من سنة ورُزقا بطفلة... هل انفصلت بطلة "التفاح الحرام" عن زوجها؟
06:07 | 2024-07-26
26/07/2024 06:07:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلا معاً للمرة الأولى بعد شهر العسل.. دانييلا رحمة تحضر حفل ناصيف زيتون وهكذا رحب بها (فيديو)
Lebanon 24
أطلا معاً للمرة الأولى بعد شهر العسل.. دانييلا رحمة تحضر حفل ناصيف زيتون وهكذا رحب بها (فيديو)
00:43 | 2024-07-27
27/07/2024 12:43:06
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار مرتقب سيُعلنه بايدن يتعلّق باللبنانيين... ما هو؟
Lebanon 24
قرار مرتقب سيُعلنه بايدن يتعلّق باللبنانيين... ما هو؟
09:26 | 2024-07-26
26/07/2024 09:26:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا ستفعل إسرائيل ضدّ لبنان؟ تقريرٌ من تل أبيب يُعلن "بديل الحرب"!
Lebanon 24
ماذا ستفعل إسرائيل ضدّ لبنان؟ تقريرٌ من تل أبيب يُعلن "بديل الحرب"!
12:00 | 2024-07-26
26/07/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
26/07/2024 01:27:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
04:00 | 2024-07-27
مراهق يتسبب بحادث قطار عمداً.. إليكم السبب
03:57 | 2024-07-27
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:07 | 2024-07-27
"خطأ فادح" في افتتاح أولمبياد باريس.. شاهدوا ماذا حدث للعلم (فيديو)
03:00 | 2024-07-27
ابنة الـ 19 عاماً دخلت في غيبوبة طبية.. وعندما استيقظت كانت المُفاجأة! (صور)
01:00 | 2024-07-27
النعش تحرّك.. مُسنة تعود للحياة قبل دفنها والجنازة تتحوّل إلى زفة!
23:18 | 2024-07-26
في إطار تعاون دولي مشترك.. الشرطة الإماراتية تشارك في تأمين أولمبياد باريس (صور)
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
27/07/2024 12:40:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
27/07/2024 12:40:14
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
27/07/2024 12:40:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24