بطل "الجمباز"... وفاة الطفل مروان في حادث سير مع عائلته

توفي مروان سعد محمد عبدالعال مكادي، الذي يبلغ من العمر 14 عاماً، و"بطل الجمهورية" في الجمباز، ابن قرية منقباد في محافظة أسيوط في صعيد مصر، إثر تعرضه لحادث سيارة في أسيوط مع أسرته.



وكان اللاعب قد حصل على الميدالية الفضية في بطولة الجمهورية للجمباز تحت سن 10 سنوات عام 2020، وشارك في بطولة كأس مصر للجمباز عام 2021، وشارك في بطولة الجمهورية للجمباز "الأيروبك". (العربية)

Advertisement