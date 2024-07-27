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حادثة مرعبة.. سيدة تتعرض للسرقة أمام أطفالها

Lebanon 24
27-07-2024 | 15:00
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تعرضت سيدة للسرقة من قبل عصابة سحبت ساعة يد فاخرة كانت ترتديها بالقوة من معصمها أمام أطفالها.
وكانت الضحية ترتدي ساعة "ريتشارد ميل" عندما اقتربت منها مجموعة من 3 رجال خارج محطة سانت بانكراس الدولية في المملكة المتحدة يوم الأحد 21 تموز.
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وقالت الشرطة إن الرجال دفعوا المرأة أرضاً وسحبوا ساعتها بينما كان أطفالها ينظرون إليها بذعر، ثم لاذوا بالفرار.
وقال الرقيب ماكس بنينغتون، من فريق التحقيقات المحلية في وسط الشمال في شرطة العاصمة: "كانت هذه محنة مرعبة للضحية وأطفالها، وسنلتزم بالعثور على الجناة".
(lbc)
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