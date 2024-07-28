تسبب في وفاة طبيب وإصابة آخر.. محكمة مصرية تحيل طفلاً للمحاكمة

قررت النيابة العامة المصرية إحالة طفل إلى محكمة جنح الطفل المختصة، لاتهامه بارتكاب جريمتي القتل والإصابة الخطأ بمنطقة التجمع الخامس.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن "النيابة العامة أمرت بتقديم طفل تسبب في وفاة طبيب وإصابة آخر للمحاكمة الجنائية، في القضية رقم 2822 لسنة 2024 جنح الطفل".

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وأضافت أن النيابة العامة تلقت إخطارا بتاريخ الثالث عشر من شهر يوليو الجاري، بوقوع حادث تصادم أثناء قيادة المتهم الطفل لمركبة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، نتج عنها وفاة طبيب وإصابة آخر في أثناء عبورهما للطريق العام.



كما باشرت التحقيقات بسؤال شهود عيان الواقعة، وطلبت تحريات الشرطة فأيدت صحتها، واستجوبت المتهم فاعترف بارتكابه للحادث.



هذا وقد أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم لمحكمة الطفل المختصة، لمعاقبته فيما نسب إليه من ارتكاب جريمتي القتل والإصابة الخطأ.