انفجرت غضباً بوجه مسافرة.. صراخ مضيفة طيران يلغي رحلة

لسبب خارج عن المألوف ألغيت رحلة طيران على متن الخطوط الكندية كانت ستربط الدار البيضاء بمونتريال، وذلك لنشوب شجار بين إحدى المضيفات ومسافرة مغربية.



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لكن رد فعل المضيفة كان بعيدا على حدود اللياقة حيث شرعت في الصراخ والتأكيد على عدم وجود أغطية مهددة بالمناداة على الربان، وبالنزول من الطائرة. وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين على نطاق واسع مقطع فيديو يوثق التعامل فظ لمضيفة طيران بالخطوط الجوية الكندية، تجاه راكبة طلبت منها توفير غطاء بسبب شدة برودة المكيف.لكن رد فعل المضيفة كان بعيدا على حدود اللياقة حيث شرعت في الصراخ والتأكيد على عدم وجود أغطية مهددة بالمناداة على الربان، وبالنزول من الطائرة.

ووجهت المضيفة حديثها بعد ذلك لجميع الركاب طالبة منهم إحسان التصرف، بالمقابل طالبوها بدورهم بأن تنادي على الربان، لكنها رفضت ذلك.



ووفق ما تداوله النشطاء على عدة صفحات، أنه تضامنا مع هذه الراكبة، غادر جميع الركاب الآخرين الطائرة أيضاً، مما أجبر الخطوط الجوية الكندية على إلغاء الرحلة".