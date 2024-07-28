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مزحة منعتها من العمل عاماً كاملاً.. ماذا حصل في محطة المترو؟

Lebanon 24
28-07-2024 | 08:08
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طالبت صينية زميلها في العمل بتعويض مالي كبير، متهمة اياه بتوجيه ضربة على ظهرها من تقنيات لعبة "الكونغ فو" القتالية، ما جعلها عاجزة عن العمل لمدة 12 شهراً.

في التفاصيل، كانت المرأة الملقبة بـ "تشنغ" تعمل حارسة أمن في محطة مترو بمدينة هانغتشو خلال الصيف الماضي، عندما ضربها زميلها "لو" على ظهرها لإيقاظها حين كانت غارقة في النوم خلال استراحة بعد الظهر في الدوام، ما تسببت بتدمير حياتها على حد قولها في تصريح نقله موقع "أوديتي سنترال".
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أكدت أن زميلها استخدم تقنية "كونغ فو" تعرف باسم "الكف الحديدي"، عندما ضربها على ظهرها.
 
 
وبدأت تشنغ بالشكوى من تداعيات الضربة، فأعطاها "لو" 400 دولار، شرط الامتناع عن اتخاذها أي إجراء قانوني ضده، ووافقت على الأمر في البداية.

ولكن عندما لم تتحسن حالتها بعد شهر وازداد شعورها بالألم، دخلت الطوارئ، فبيّنت الفحوصات أنها تعاني من بروز فقرات عمودها الفقري من الجهة العليا، وتحتاج إلى الراحة مدة أسبوعين. لكن انتهى بها الأمر بالتغيب عن العمل لمدة عام كامل.
 
وبحسب الموقع نفسه، فوجئت بعد مشاركة قصتها في الإعلام، أنها تعرّضت للسخرية أكثر من التعاطف، فمعظم ردود الأفعال كانت ساخرة من ضعف عضلاتها ودعوها إلى التكثيف من ممارستها الرياضة بدلاً من مواصلتها الشكوى.

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