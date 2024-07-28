رسالة غامضة تكشف حقيقة كانت مخبأة لسنين.. ماذا في التفاصيل؟

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إكتشفت فتاة أنها ثمرة علاقة غير شرعية، وذلك إثر تلقيها رسالة غامضة تكشف الحقيقة التي كانت مخبأة لسنين طويلة.وفي التفاصيل التي نقلتها مجلة "نيوزويك" الأميركية، تلقت امرأة تدعى سيبيل سيج، لم يكشف عن جنسيتها، رسالة على هاتفها من امرأة غريبة تُدعى روث، تبلغها بأنّ جدّها سام هو والدها البيولوجي.وأرفقت هذه الرسالة بدلائل مرتبطة بحياتها الشخصية، إذ كتبت تفاصيل عن أفراد عائلتها مع أسمائهم ومهنهم ومكان سكانهم.وبسبب دقة المعلومات، أرسلت سيبيل، التي اختصر اسمها بـ"سام"، لعابها إلى مختبر لفحوصات الحمض النووي فاكتشفت الحقيقة الصادمة، بأنّها ليست ابنه والدها الذي ترعرعت في كنفه، بل هي ثمرة علاقة غير شرعية.وتذكرت المراة أن الصديق المقرب للأسرة قبل سنوات طويلة كان يُدعى "سام"، وهو حالياً جد المرأة روث التي تراسلها بالمعلومات الصادمة.رغم أنها فقدت والدتها منذ زمن نتيجة حادث مؤلم، إلا أن اكتشاف خيانتها لوالدها، وإنجابها بعلاقة غير شرعية كان مؤلماً أكثر، وجعلها في حيرة من أمرها.فأخبرت المراة زوجها مارتن بأنّ والدها الذي يعرفه، ليس والدها البيولوجي، كما أن أشقاءها الأربعة، الذين نشرت المجلة صورة اثنين منهما، هم إخوتها من الأم فقط، وليسوا من الأم والأب معاً.