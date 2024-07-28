Advertisement

منوعات

رسالة غامضة تكشف حقيقة كانت مخبأة لسنين.. ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
28-07-2024 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1227556-638577775628055445.png
Doc-P-1227556-638577775628055445.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إكتشفت فتاة أنها ثمرة علاقة غير شرعية، وذلك إثر تلقيها رسالة غامضة تكشف الحقيقة التي كانت مخبأة لسنين طويلة.


وفي التفاصيل التي نقلتها مجلة "نيوزويك" الأميركية، تلقت امرأة تدعى سيبيل سيج، لم يكشف عن جنسيتها، رسالة على هاتفها من امرأة غريبة تُدعى روث، تبلغها بأنّ جدّها سام هو والدها البيولوجي.
Advertisement


وأرفقت هذه الرسالة بدلائل مرتبطة بحياتها الشخصية، إذ كتبت تفاصيل عن أفراد عائلتها مع أسمائهم ومهنهم ومكان سكانهم.


وبسبب دقة المعلومات، أرسلت سيبيل، التي اختصر اسمها بـ"سام"، لعابها إلى مختبر لفحوصات الحمض النووي فاكتشفت الحقيقة الصادمة، بأنّها ليست ابنه والدها الذي ترعرعت في كنفه، بل هي ثمرة علاقة غير شرعية.


وتذكرت المراة أن الصديق المقرب للأسرة قبل سنوات طويلة كان يُدعى "سام"، وهو حالياً جد المرأة روث التي تراسلها بالمعلومات الصادمة.


رغم أنها فقدت والدتها منذ زمن نتيجة حادث مؤلم، إلا أن اكتشاف خيانتها لوالدها، وإنجابها بعلاقة غير شرعية كان مؤلماً أكثر، وجعلها في حيرة من أمرها.

فأخبرت المراة زوجها مارتن بأنّ والدها الذي يعرفه، ليس والدها البيولوجي، كما أن أشقاءها الأربعة، الذين نشرت المجلة صورة اثنين منهما، هم إخوتها من الأم فقط، وليسوا من الأم والأب معاً.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
09:14 | 2024-07-28
08:08 | 2024-07-28
03:54 | 2024-07-28
03:10 | 2024-07-28
02:46 | 2024-07-28
02:14 | 2024-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24