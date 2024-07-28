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بعد 23 سنة.. شخص ينشر لقطات جديدة لهجوم 11 أيلول فما قصته؟

Lebanon 24
28-07-2024 | 15:08
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أعلن البنتاغون ومركز التجارة العالمي عن وقوع هجوم إرهابي في الساعات الأولى من صباح الحادي عشر من أيلول 2001. ولا يزال هذا الحدث يُذكَر باعتباره أسوأ عمل إرهابي في تاريخ الولايات المتحدة. فقد اصطدمت ثلاث طائرات بالمباني الثلاثة واحدة تلو الأخرى، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 3000 شخص.
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وقد التقطت عدة محطات تلفزيونية ومشاهدون من عامة الناس لقطات حية لحادث تحطم الطائرة الثانية، الذي وقع بعد وقت قصير من اصطدام الطائرة الأولى ببرجي مركز التجارة العالمي. وقد مر ما يقرب من 23 عامًا منذ ذلك الحين، ويزعم المشاهدون أن رجلاً يُدعى كي سوجيموتو نشر مقطع فيديو للحادث على موقع يوتيوب من "زاوية غير مرئية".

وقام الرجل بتحميل اللقطات وأضاف في الوصف، "لقطات قمت بتصويرها لانهيار مركز التجارة العالمي في 11/9/2001. تم تصويرها من سطح 64 شارع سانت ماركس بليس في مدينة نيويورك باستخدام كاميرا Sony VX2000 مع محول تيليفوتوغرافي."

وصرح سوجيموتو عن سبب انتظاره 22 عامًا لنشر المقطع. وادعى أنه اكتشف صناديق مليئة بأشرطة Hi-8 وDigital-8 وDV أثناء تنظيم الخزانة. واكتشف أن حوالي ثلثها قد فقدت مغناطيسيتها على مر السنين وكانت إما فارغة أو بها تشوهات كبيرة في البيانات عندما حاول تشغيلها مرة أخرى.

وزعم سوجيمينتو أنه درس عبر الإنترنت واكتشف أنه حتى في أفضل بيئات التخزين، قد تتدهور أشرطة الفيديو بمرور الوقت. ثم بدأ عملية رقمنتها.

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