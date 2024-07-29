بكلاشينكوف قتل 8 منهم 5 من عائلته.. جريمة مروعة تهز العراق (فيديو)

أقدم رجل على قتل 8 أشخاص 5 منهم من أفراد عائلته بإطلاق النار عليهم في منطقة العنكور شرقي محافظة الأنبار في العراق.



ووثق مقطع فيديو لحظة قيام شخص مسلح بإطلاق النار على رجلين أحدهما يجلس على الرصيف فيرديه قتيلاً، فيما فر الآخر على ما يبدو.



كما أظهر الفيديو دخول الشخص الذي يحمل رشاشاً محل بقالة ليطلق النار بشكل عشوائي على 4 أشخاص من المتسوقين، ليسقط منهم اثنان على الأرض، دون معرفة دوافعه.

(محتوى حساس)



مجزرة في محافظة الأنبار العراقية بعد قيام شخص دون سبب معروف بأخذ سلاح رشاش وإطلاق الرصاص على الناس في الشوارع وداخل المحلات أيضاً.



حتى الآن وصل ضحاياه إلى 8وفيات بينهم نساء والعديد من الجرحى.



آخر الأخبار تقول بأن الأمن تمكنوا من القبض عليه.pic.twitter.com/p13SqUP9qf — إياد الحمود (@Eyaaaad) July 28, 2024 Advertisement

مخدرات وكحول

في المقابل، قال مصدر أمني إن شخصا أقدم على إطلاق النار على أفراد عائلته، وعلى عدد من الأشخاص مستخدما سلاحا من نوع "كلاشينكوف"، وفق ما نقله موقع محلي.



كما بين المصدر أن "الضحايا هم زوجته (ابنة عمه) ووالداها وشقيقتاها وصاحب أسواق قرب المنزل و2 من المارة"، مشيرا إلى أن سبب المشكلة هو قدوم أهل زوجته وإرجاعها إلى منزلهم لأنه مدمن على تعاطي المخدرات والكحول ويئسوا من محاولات إصلاحه".



وقال المصدر إنه تم إلقاء القبض على المتهم من قبل القوات الأمنية.



وتسببت واقعة القتل هذه بحالة من الصدمة للأهالي في المنطقة.(العربية)







