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من أصول عربيّة... نفقات صهر بيل غيتس في الأولمبياد تثير جدلاً واسعاً

Lebanon 24
29-07-2024 | 06:12
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تداول رواد مواقع التواصل في مصر صورة لخطاب رسمي يكشف سفر 10 أفراد كطاقم كامل للاعب واحد فقط في بعثة منتخب الفروسية إلى أولمبياد باريس، علماً أن لاعب الفروسية هو نائل نصار صهر الملياردير الأميركي بيل غيتس والذي ترافقه زوجته.
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وجاء في القرار الذي اعتبره المتابعون إهداراً للمال العام، سفر كل من إسماعيل شاكر بصفته رئيس وفد، وسفر كريم السبكي بصفته إداري فرسان، وسفر وائل المحجري بصفته إداري خيول، وأخرين، وجميع هؤلاء على فارس واحد بجواد واحد.

ورد اتحاد الفروسية المصري في بيان، أن الفارس نائل نصار مقيم في الولايات المتحدة، ولن يكلف الدولة المصرية أي مبالغ مالية أثناء مشاركته في البطولة.

وأشار الاتحاد في بيان نشره عبر صفحته على "فيسبوك" أن جميع أفراد طاقم سيسافرون مباشرة من الولايات المتحدة إلى باريس على نفقتهم الخاصة. (الامارات 24)
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