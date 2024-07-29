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فنون ومشاهير

نفقات صهر بيل غيتس بأولمبياد باريس تثير الجدل.. ما القصة؟

Lebanon 24
29-07-2024 | 14:00
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إنتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صورة لخطاب رسمي يكشف سفر 10 أفراد كطاقم كامل للاعب واحد فقط في بعثة منتخب الفروسية المصرية إلى أولمبياد باريس، علماً أن لاعب الفروسية هو نائل نصار صهر الملياردير الأميركي بيل غيتس.
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وجاء في القرار الذي اعتبره المتابعون إهداراً للمال العام، سفر كل من إسماعيل شاكر بصفته رئيس وفد، وسفر كريم السبكي بصفته إداري فرسان، وسفر وائل المحجري بصفته إداري خيول، وآخرين، وجميع هؤلاء على فارس واحد بجواد واحد.
من جهّته، اوضح اتحاد الفروسية المصري في بيان أمس الأحد، أن الفارس نائل نصار مقيم في الولايات المتحدة، ولن يكلف الدولة المصرية أي مبالغ مالية أثناء مشاركته في البطولة.
وأشار الاتحاد في بيان نشره عبر صفحته على "فيسبوك" الى أن جميع أفراد الطاقم سيسافرون مباشرة من الولايات المتحدة إلى باريس على نفقتهم الخاصة. 
يشار الى أن اللاعب نائل نصار هو ممثل مصر الوحيد في رياضة الفروسية بأولمبياد باريس ومتزوج من جينيفر غيتس ابنة رجل الأعمال الشهير بيل غيتس، ولديه منها ابنة تدعى ليلى مواليد 2023.

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