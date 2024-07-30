حبله السري لا يزال معلقًا.. أم تلقي طفلها في سلة المهملات

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قدمت أم كانت تعيش في البلاد بشكل غير قانوني عذرًا مقززًا لوضع طفلها حديث الولادة في كيس القمامة قبل إلقائه في سلة المهملات.وتم القبض على إيفيريلدا كوكس أجتسلام، 18 عامًا، وهي مواطنة من غواتيمالا، يوم الخميس الفائت بعدما تركت طفلها الرضيع وحبله السري لا يزال معلقًا في سلة المهملات خارج مبنى سكني في هيوستن، تكساس.وزُعم أنها أخبرت الشرطة في أعقاب ذلك أنها لم تملك أي خيار سوى وضع الطفل في سلة المهملات لأنها لا تريد أن ينفصل حبيبها عنها.وكشفت الوثائق أنها أنجبت الطفل "على الأرض خلف شاحنة الطعام حيث تعمل"، ثم أخذته ووضعته في سلة المهملات.وسمع أحد المارة بكاء الطفل من سلة المهملات فاتصل برقم 911، وحضر ضباط قسم الشرطة وأفراد الطوارئ إلى مكان الحادث حوالي الساعة 1:15 مساءً.ووضع الطفل الذي نجا من الحادث تحت رعاية خدمات حماية الطفل بعد فحصه في المستشفى وصدور تقرير أنه بصحة جيدة.واتُهمت أجتسلام بارتكاب جناية واحدة تتعلق بالتخلي عن طفل من دون نية العودة، ومثلت أمام المحكمة يوم الجمعة الفائت.(lbc)