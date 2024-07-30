29
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
26
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
حبله السري لا يزال معلقًا.. أم تلقي طفلها في سلة المهملات
Lebanon 24
30-07-2024
|
11:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قدمت أم كانت تعيش في البلاد بشكل غير قانوني عذرًا مقززًا لوضع طفلها حديث الولادة في كيس القمامة قبل إلقائه في سلة المهملات.
وتم القبض على إيفيريلدا كوكس أجتسلام، 18 عامًا، وهي مواطنة من غواتيمالا، يوم الخميس الفائت بعدما تركت طفلها الرضيع وحبله السري لا يزال معلقًا في سلة المهملات خارج مبنى سكني في هيوستن، تكساس.
Advertisement
وزُعم أنها أخبرت الشرطة في أعقاب ذلك أنها لم تملك أي خيار سوى وضع الطفل في سلة المهملات لأنها لا تريد أن ينفصل حبيبها عنها.
وكشفت الوثائق أنها أنجبت الطفل "على الأرض خلف شاحنة الطعام حيث تعمل"، ثم أخذته ووضعته في سلة المهملات.
وسمع أحد المارة بكاء الطفل من سلة المهملات فاتصل برقم 911، وحضر ضباط قسم الشرطة وأفراد الطوارئ إلى مكان الحادث حوالي الساعة 1:15 مساءً.
ووضع الطفل الذي نجا من الحادث تحت رعاية خدمات حماية الطفل بعد فحصه في المستشفى وصدور تقرير أنه بصحة جيدة.
واتُهمت أجتسلام بارتكاب جناية واحدة تتعلق بالتخلي عن طفل من دون نية العودة، ومثلت أمام المحكمة يوم الجمعة الفائت.
(lbc)
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما ابلغه وهاب لبعض المقربين منه
Lebanon 24
هذا ما ابلغه وهاب لبعض المقربين منه
01:30 | 2024-07-30
30/07/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو وصور من الضاحية... هذا ما عرف عن ضربة حارة حريك
Lebanon 24
فيديو وصور من الضاحية... هذا ما عرف عن ضربة حارة حريك
12:50 | 2024-07-30
30/07/2024 12:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية شعر بها مواطنون في لبنان.. إليكم قوتها!
Lebanon 24
هزة أرضية شعر بها مواطنون في لبنان.. إليكم قوتها!
15:06 | 2024-07-29
29/07/2024 03:06:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا سيحصل إن قصفت إسرائيل مطار بيروت؟ مسؤولٌ بارز يكشف!
Lebanon 24
ماذا سيحصل إن قصفت إسرائيل مطار بيروت؟ مسؤولٌ بارز يكشف!
13:26 | 2024-07-29
29/07/2024 01:26:28
Lebanon 24
Lebanon 24
3 سيناريوهات للرد الإسرائيلي على لبنان.. ما هي؟
Lebanon 24
3 سيناريوهات للرد الإسرائيلي على لبنان.. ما هي؟
14:00 | 2024-07-29
29/07/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
09:50 | 2024-07-30
سكب البنزين على جسد حماته في مصر.. وأضرم فيها النيران!
09:18 | 2024-07-30
جريمة عائليّة مروّعة جدّاً... أب قتل أبناءه الأربعة في بلدٍ عربيّ
07:10 | 2024-07-30
سعوديّون ومصريّون كانوا عل متنه... غرق يخت سياحيّ وعمليّات البحث عن مفقودين مستمرّة
06:19 | 2024-07-30
رحلة تأخّرت لـ30 ساعة... إليكم بالفيديو ما حدث على متن طائرة!
04:37 | 2024-07-30
طبق شهير في اليابان يقتل امرأة ويصيب 140 بمرض.. هذا اسمه!
04:21 | 2024-07-30
مفاجأة من العيار الثقيل.. بطلة عربية مبارزة شاركت بالأولمبياد وهي حامل!
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
30/07/2024 20:18:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
30/07/2024 20:18:12
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
30/07/2024 20:18:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24