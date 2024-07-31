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منوعات
رياضيّة فرنسيّة "تتقيأ" قبل السباحة في النهر الملوث!
Lebanon 24
31-07-2024
|
06:28
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أحرزت الفرنسية كاساندر بوغران ذهبية مسابقة الترايثلون للسيدات اليوم الأربعاء في أولمبياد باريس 2024 والتي بدأت سباحة في نهر السين بعدما كان الممر المائي محط شكوك بسبب نسبة التلوث.
وقالت بوغران بعد الفوز: "تقيأت قبل البداية، وهو أمر لم يحدث لي مطلقاً. طوال بقية السباق، كنت في كامل تركيزي". مضيفةً: "كانت أطول 1500 متر في حياتي". (العربية)
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