اختفى منذ 15 عاماً.. قضية غامضة تعود إلى الواجهة

Advertisement

عادت قضية اختفاء رجل مسن إلى الواجهة من جديد بعد أكثر من مرور عقد من الزمن أثناء محاولته البحث عن المساعدة عندما تعطّلت سيارته.وفي التفاصيل، جدّدت الشرطة محاولات الكشف عن ملابسات قضية جورج روس الذي ترك زوجته داخل سيارته المعطلة للبحث عن المساعدة إلا أنه اختفى منذ أكثر من 15 سنة.واختفى الرجل في عام 2009 بعد أن قرر السير لمسافة 4 كيلومترات لاستلام سيارة أخرى للعودة مع زوجته إلى منزلهما، لكنه ذهب ولم يعد.ويُذكر أن التحقيقات كانت قد كشفت أنه وصل إلى منزله واستلم سيارة أخرى تم العثور عليها بعد بضعة أيام، وقالت الشرطة إن السيد جورج ربما كان يعاني من فقدان الذاكرة قبل اختفائه.وقد اكتشف تحقيق طبي عام 2012 أن الوفاة ربما حدثت بالقرب من المنطقة التي عُثر فيها على سيارته، ولكن لم يتم معرفة سبب الوفاة.وقال القائم بأعمال مفتش شرطة نيو ساوث ويلز مات هارمر اليوم إن التحقيقات ما زالت قائمة. (lbc)