إحصائية: 30% من الزوجات يضربن أزواجهن في بلد عربي

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صرّح استشاري الصحة النفسية في مصر، وليد هندي، أن المرأة المصرية تتصدر قائمة النساء في العالم من حيث ممارسة العنف الأسري ضد الأزواج.وأوضح في مداخلة هاتفية على إحدى القنوات المحلية "أن العنف الأسري يعود تاريخه إلى عشرات السنوات بسبب الظروف الاجتماعية المتنوعة".وأشار هندي إلى إحصائيات رسمية من المركز القومي للعلوم الاجتماعية والجنائية، والتي تفيد بأن 30 في المئة من السيدات المتزوجات في مصر يضربن أزواجهن، وهذا يتضح من خلال محاضر الشرطة والتقارير الطبية في المستشفيات والقضايا المتداولة في المحاكم.(lbc)