Advertisement

منوعات

إحصائية: 30% من الزوجات يضربن أزواجهن في بلد عربي

Lebanon 24
31-07-2024 | 15:00
A-
A+

Doc-P-1228906-638580553871464821.jpg
Doc-P-1228906-638580553871464821.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صرّح استشاري الصحة النفسية في مصر، وليد هندي، أن المرأة المصرية تتصدر قائمة النساء في العالم من حيث ممارسة العنف الأسري ضد الأزواج.
وأوضح في مداخلة هاتفية على إحدى القنوات المحلية "أن العنف الأسري يعود تاريخه إلى عشرات السنوات بسبب الظروف الاجتماعية المتنوعة".
Advertisement
وأشار هندي إلى إحصائيات رسمية من المركز القومي للعلوم الاجتماعية والجنائية، والتي تفيد بأن 30 في المئة من السيدات المتزوجات في مصر يضربن أزواجهن، وهذا يتضح من خلال محاضر الشرطة والتقارير الطبية في المستشفيات والقضايا المتداولة في المحاكم.
(lbc)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
12:00 | 2024-07-31
09:30 | 2024-07-31
06:28 | 2024-07-31
02:49 | 2024-07-31
00:49 | 2024-07-31
23:00 | 2024-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24