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منوعات
هل يمكن أن يتشابه الأشخاص بالصفات بمجرد حملهم لنفس الاسم؟
Lebanon 24
01-08-2024
|
12:00
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ادّعت دراسة مثيرة للجدل أن وجوه الأشخاص تتطور لتتناسب مع أسمائهم، ووفقًا لهذا المنطق، يتشابه الأشخاص الذين يحملون الاسم نفسه.
وفي التفاصيل، قام الفريق بتجنيد أطفال وبالغين تتراوح أعمارهم بين 9 و10 سنوات، وكشفت النتائج أن وجوه البالغين الذين يحملون الاسم نفسه كانت أكثر تشابهًا بشكل ملحوظ، أما وجوه الأطفال الذين يحملون الاسم نفسه فلم تكن متشابهة.
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وبشكل عام، قال الباحثون إن النتائج أشارت إلى أن وجوه الأشخاص تتطور لتتناسب مع أسمائهم وخلص الفريق إلى أن "الأطفال لا يتشابهون وفق تطابق الأسماء، ولكن البالغين الذين عاشوا مع أسمائهم لفترة أطول يميلون إلى التشابه أكثر.
ولاختبار هذه النظرية، قام موقع "ديلي ميل" البريطاني بمقارنة وجوه بعض المشاهير الذين يتشاركون الأسماء نفسها.
وعلى سبيل المثال، اتضح أن ريان جوسلينغ وريان رينولدز متشابهان للغاية، وكثيرًا ما يتم الخلط بينهما.
وفي الوقت نفسه، الأميرة كايت ميدلتون تتشابه إلى حد كبير مع الممثلة كايت بيكينسيل بشكل مذهل.
ومع ذلك، لا تشبه كيم كارداشيان الممثلة كيم كاترال، ولا يشبه الفنان هاري ستايلز الأمير هاري. (lbc)
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