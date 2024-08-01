في اللحظات الأخيرة.. يمني يعفو عن قاتل طفلته قبل تنفيذ حكم الإعدام (فيديو)

إبراهيم البكري يعفو عن قاتل ابنته حسين بن هرهرة ويلقن الجميع درساً لن ينسوه في حياتهم
درس ليكن عبرة فيمن لايعتبر من استعمال السلاح في أبسط القضايا وأن دماء الناس ليست لعبة!
حياة جديد لبن هرهرة ، وتاريخ بطولي للبكري ، ظهر فيه بشهامة الرجل الذي يعفو عند المقدرة في آخر لحظة. pic.twitter.com/7bAH3uTBII
— يمانية الهوى 🇾🇪 (@A__700__A) August 1, 2024
إبراهيم البكري يعفو عن قاتل ابنته حسين بن هرهرة ويلقن الجميع درساً لن ينسوه في حياتهم
درس ليكن عبرة فيمن لايعتبر من استعمال السلاح في أبسط القضايا وأن دماء الناس ليست لعبة!
حياة جديد لبن هرهرة ، وتاريخ بطولي للبكري ، ظهر فيه بشهامة الرجل الذي يعفو عند المقدرة في آخر لحظة. pic.twitter.com/7bAH3uTBII