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في اللحظات الأخيرة.. يمني يعفو عن قاتل طفلته قبل تنفيذ حكم الإعدام (فيديو)

Lebanon 24
01-08-2024 | 15:43
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة عفو مواطن يمني في محافظة عدن عن قاتل ابنته قبل لحظات من تنفيذ الحكم في ساحة الإعدام.
وأبانت مقاطع فيديو متداولة من موقع تنفيذ الحكم تجمع العشرات لمتابعة تنفيذ الحكم، وعقب أن قرر إبراهيم البكري، والد الطفلة المجني عليها، في اللحظة الأخيرة التنازل عن حقه في القصاص والعفو عن القاتل هلل الحضور فرحا بهذا القرار، وقاموا باحتضان "البكري"، وترديد " يا الله.. الله أكبر".
يذكر أن الطفلة حنين إبراهيم البكري تعرضت عشية عيد الأضحى للقتل، وأصيبت شقيقتها "راوية" أثناء تواجدهما في سيارة والدهما بشارع الكثيري في مدينة المنصورة في محافظة عدن اليمنية، حيث  أصدرت محكمة المنصورة الابتدائية بمحافظة عدن، حكما بإعدام المتهم.  (روسيا اليوم)
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قبل لحظات من الإعدام.. والد الطفلة "حنين البكري " يعفو عن المدان "حسين هرهرة" المصدر: @yaseralyafai تويتر
 
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