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مشهد مُبهر.. سور الصّين العظيم يكتظ بالسيّاح (فيديو)

Lebanon 24
02-08-2024 | 04:29
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نشر أحد الأشخاص عبر صفحته على "انستغرام" مقطع فيديو يُظهر آلاف الأشخاص الذين يمشون على سور الصين العظيم.
 
وقد أظهرت اللقطات المصورة حجم الزحمة وكثافة السياح الذين ظهروا كالنمل، حسب تعبير أحد المعلقين.
 
ويعتبر سور الصين العظيم من أهم المعالم السياحية في الصين، إذ يزوره سنويا مئات الآلاف من السيّاح.
 
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