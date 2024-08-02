32
o
بيروت
35
o
طرابلس
32
o
صور
34
o
جبيل
32
o
صيدا
33
o
جونية
32
o
النبطية
32
o
زحلة
33
o
بعلبك
17
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
مشهد مُبهر.. سور الصّين العظيم يكتظ بالسيّاح (فيديو)
Lebanon 24
02-08-2024
|
04:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر أحد الأشخاص عبر صفحته على "انستغرام" مقطع فيديو يُظهر آلاف الأشخاص الذين يمشون على سور الصين العظيم.
وقد أظهرت اللقطات المصورة حجم الزحمة وكثافة السياح الذين ظهروا كالنمل، حسب تعبير أحد المعلقين.
ويعتبر سور الصين العظيم من أهم المعالم السياحية في الصين، إذ يزوره سنويا مئات الآلاف من السيّاح.
View this post on Instagram
A post shared by 明哲 (@chen205117)
Advertisement
منوعات
فيديو
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة كبيرة.. هكذا اغتيل اسماعيل هنية في إيران
Lebanon 24
مفاجأة كبيرة.. هكذا اغتيل اسماعيل هنية في إيران
09:56 | 2024-08-01
01/08/2024 09:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو أثناء حديث أمين عام "الحزب"... هذا ما قام به العدوّ الإسرائيليّ في الجنوب
Lebanon 24
بالفيديو أثناء حديث أمين عام "الحزب"... هذا ما قام به العدوّ الإسرائيليّ في الجنوب
09:49 | 2024-08-01
01/08/2024 09:49:25
Lebanon 24
Lebanon 24
انقلاب عوني كبير
Lebanon 24
انقلاب عوني كبير
02:15 | 2024-08-02
02/08/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في أوّل تعليق على خطاب نصرالله... ماذا قالت إسرائيل؟
Lebanon 24
في أوّل تعليق على خطاب نصرالله... ماذا قالت إسرائيل؟
10:55 | 2024-08-01
01/08/2024 10:55:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"أصبح مريضاً"... فنان لبنانيّ عن جورج وسوف: "أنا محلو بقعد برتاح"
Lebanon 24
"أصبح مريضاً"... فنان لبنانيّ عن جورج وسوف: "أنا محلو بقعد برتاح"
09:45 | 2024-08-01
01/08/2024 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
07:27 | 2024-08-02
بالفيديو... دخلا إلى إحدى الشركات وسرقا صرافاً آليّاً
05:35 | 2024-08-02
بالفيديو رصد جسم غريب في سماء هذا البلد... هل هو صحن طائر؟
04:29 | 2024-08-02
جدل في جنوب إفريقيا بسبب ملكة جمال "بأصول مختلطة".. شاهدوا صورتها
04:02 | 2024-08-02
بالصور: لاعبة صينية تفوز بميدالية وبفتى أحلامها في أولمبياد باريس!
02:37 | 2024-08-02
قطعة من الألماس غيّرت حياته.. عامل فقير ابتسم له الحظ
01:34 | 2024-08-02
فيديو مُثير.. كهف لا نهاية له!
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
02/08/2024 14:54:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
02/08/2024 14:54:22
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
02/08/2024 14:54:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24