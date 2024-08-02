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فنون ومشاهير

جدل في جنوب إفريقيا بسبب ملكة جمال "بأصول مختلطة".. شاهدوا صورتها

Lebanon 24
02-08-2024 | 04:29
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أثار الإعلان عن تشيديما أديتشينا، طالبة القانون البالغة من العمر 23 عاما التي ولدت في سويتو شرقي جنوب إفريقيا، وتعيش في كيب تاون، كواحدة من المتسابقات في التنافس لتمثيل البلاد بمسابقة ملكة جمال الكون، جدلا ما إذا كانت مواطنة جنوب إفريقية.
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تشيديما أديتشينا، طالبة قانون تبلغ من العمر 23 عاما


وعقب عاصفة من الانتقادات، قالت أديتشينا إن والدها نيجيري ووالدتها جنوب إفريقية ذات جذور موزمبيقية.

وأضافت: "أقبل الانتقادات، لكن الأمر يتعلق فقط بمحاولتك تمثيل بلد ما بكل فخر، والأشخاص الذين تمثلهم لا يدعمونك حتى".

وتابعت: "لا أستبعد حقيقة أنني جنوب إفريقية، لكنني أدرك أيضا أنني ما زلت نيجيرية بفخر وأنني جنوب إفريقية بفخر وأنني رمز للسلام والوحدة".

ومن بين المعارضين لتمثيل أديتشينا، وزير الرياضة والفنون والثقافة في جنوب إفريقيا جايتون ماكنزي.

وسبق أن قال ماكنزي: "سيكون من العار أن يتم تمثيل هذا البلد عالميا من قبل شخص يتماهى مع نيجيريا أكثر من جنوب إفريقيا، لكنني أوضحت أنني لم أحسم أمري بعد، يجب أن أحقق". (سكاي نيوز)

فنون ومشاهير

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