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منوعات
13 مليار دولار تبخرت.. لغز بشأن اختفاء ثروة وريث أحد أهم الماركات العالمية
Lebanon 24
03-08-2024
|
04:00
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اختفت الثروة التي تقدر بمليارات الدولارات والتي يملكها وريث ماركة Hermes المنعزل بعد أشهر قليلة من وعده بالتبرع بجزء كبير من ميراثه الضخم إلى البستاني الخاص به.
وبحسب موقع "نيويورك بوست"، أبلغت محكمة سويسرية نيكولا بوش، البالغ من العمر 81 عامًا، وهو أكبر مساهم فردي في دار الأزياء الفرنسية، في 12 تموز الماضي أن مدير ثروته، إريك فريموند، لا يمكن تحميله مسؤولية الثروة المفقودة البالغة 13 مليار دولار، بعدما ُلّف بتتبع ثرواته.
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ووفقًا لتقرير بلومبرغ، أصدر هذا القرار بعدما ادعى محامو بوش أن موكلهم لم يعد يمتلك حوالي 6 ملايين سهم من أسهم هيرميس، والتي تشكل غالبية ثروته الضخمة.
ووجدت المحكمة أنه لم يتم تقديم أي دليل على أن مستشاره المالي أساء إدارة أي من ثروته، وقالت إن بوش، الذي يعتبر "الخروف الأسود" للعائلة الثرية، لم يكن ضحية "احتيال ضخم" على مدار 24 عامًا، وهي الفترة التي تم فيها بيع بعض الأسهم على الأقل.(lbci)
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