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منوعات
عاشت قبل 3500 عام في مصر... الكشف عن سبب وفاة "المرأة الصارخة"
Lebanon 24
04-08-2024
|
08:32
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كتشف فريق من العلماء تفاصيل مثيرة تتعلّق بوفاة مومياء مصرية قديمة، أطلق عليها اسم "المومياء الصارخة"، بسبب تعابير وجهها اللافتة للنظر.
ووجد العلماء أن هذه المومياء المصرية القديمة من المرجح أنها ماتت وهي تصرخ من الألم منذ 3500 عام.
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واكتشفت المومياء لأول مرة في عام 1935، عندما عثرت بعثة أثرية على تابوت خشبي يقع تحت قبر المهندس المعماري سنموت، الذي توفي عام 1464 قبل الميلاد.
واستخدم الباحثون أكثر التقنيات العلمية تقدما لفحص المومياء ومعرفة المزيد عن حياتها وموتها، حيث كشفت تقنيات المسح المتقدمة أن المرأة كانت مستلقية ووجهها لأعلى وساقاها ممدودتان ويديها مطويتان فوق فخذيها.
وكانت تفتقر إلى عدة أسنان، وربما فقدتها قبل الوفاة، وكان طولها نحو 1.54 م عندما كانت على قيد الحياة.
وقدرت صور الأشعة المقطعية أنها كانت تبلغ من العمر نحو 48 عاما عندما تُوفيت، وكانت تعاني من التهاب مفاصل خفيف في العمود الفقري.
وكشف التحليل أن "المرأة الصارخة" تم تحنيطها بالعرعر واللبان، وهي مواد باهظة الثمن كان لابد من استيرادها إلى مصر. (روسيا اليوم)
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