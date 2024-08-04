Advertisement

منوعات

عاشت قبل 3500 عام في مصر... الكشف عن سبب وفاة "المرأة الصارخة"

Lebanon 24
04-08-2024 | 08:32
A-
A+
Doc-P-1230209-638583825581539914.jpg
Doc-P-1230209-638583825581539914.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتشف فريق من العلماء تفاصيل مثيرة تتعلّق بوفاة مومياء مصرية قديمة، أطلق عليها اسم "المومياء الصارخة"، بسبب تعابير وجهها اللافتة للنظر.

ووجد العلماء أن هذه المومياء المصرية القديمة من المرجح أنها ماتت وهي تصرخ من الألم منذ 3500 عام.
Advertisement

واكتشفت المومياء لأول مرة في عام 1935، عندما عثرت بعثة أثرية على تابوت خشبي يقع تحت قبر المهندس المعماري سنموت، الذي توفي عام 1464 قبل الميلاد.

واستخدم الباحثون أكثر التقنيات العلمية تقدما لفحص المومياء ومعرفة المزيد عن حياتها وموتها، حيث كشفت تقنيات المسح المتقدمة أن المرأة كانت مستلقية ووجهها لأعلى وساقاها ممدودتان ويديها مطويتان فوق فخذيها.

وكانت تفتقر إلى عدة أسنان، وربما فقدتها قبل الوفاة، وكان طولها نحو 1.54 م عندما كانت على قيد الحياة.
 
وقدرت صور الأشعة المقطعية أنها كانت تبلغ من العمر نحو 48 عاما عندما تُوفيت، وكانت تعاني من التهاب مفاصل خفيف في العمود الفقري.

وكشف التحليل أن "المرأة الصارخة" تم تحنيطها بالعرعر واللبان، وهي مواد باهظة الثمن كان لابد من استيرادها إلى مصر. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:40 | 2024-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:45 | 2024-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:47 | 2024-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2024-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
10:46 | 2024-08-04
10:26 | 2024-08-04
09:42 | 2024-08-04
07:19 | 2024-08-04
05:10 | 2024-08-04
03:54 | 2024-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24