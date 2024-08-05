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لحظات تحبس الأنفاس... طائرة أميركية تسقط فوق ملعب غولف (فيديو)

Lebanon 24
05-08-2024 | 03:47
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تحطمت طائرة صغيرة، أمس الأحد، في مجمع "هاجين أوكس" للغولف، في مدينة ساكرامنتو بالولايات المتحدة الأميركية.
وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية أن الطيار كان الشخص الوحيد على متن الطائرة ذات المحرك الواحد من طراز "بايبر بي إيه 28"، عندما اضطرت للهبوط على ملعب الغولف جنوب مطار ماكليلان مباشرة.
 
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وبحسب إدارة الإطفاء في ساكرامنتو، أصيب الطيار بإصابات طفيفة وتمكن من مغاردة مكان الحادث.
وقالوا إن الطائرة هبطت اضطراريا واصطدمت بمتجر المحترفين في مجمع "هاجين أوكس" للغولف، فيما لم يصب أي شخص آخر نتيجة للحادث.
ويجري التحقيق في سبب تحطم الطائرة من قبل إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل. (روسيا اليوم)
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