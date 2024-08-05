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باع جثة طفل مقابل 5 دولارات.. والسبب غريب جداً!

Lebanon 24
05-08-2024 | 09:13
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أقدم عامل في مستشفى "السلام" في القاهرة على بيع جثة  مقابل الحصول على مبلغ زهيد لا يتجاوز 200 جنيه (أقل من 5 دولارات).

الواقعة كشفت عنها أم الطفل إثر تقدمها ببلاغ لقسم شرطة السلام؛ بسبب اختفاء جثة طفلها من المستشفى، الذي توفي فيه.
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 وذكرت الأم في بلاغها أن ابنها كان يعاني مرضا نادرا، نقل على إثره إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وبعد فترة أبلغها المستشفى أن ابنها توفي، وعقب توجهها إلى ثلاجة حفظ الموتى، تفاجأت بعدم وجود الجثة.

وأكدت التحريات الأولية، بعد سماع أقوال العاملين في المستشفى ومسؤول المشرحة، أن وراء ارتكاب الواقعة عامل باع الجثة مقابل 200 جنيه لأحد الأشخاص، الذي أراد دفن جثة أخرى في قبر جده كي تكون ونيساً له في مثواه الأخير، على حد أقواله في التحقيقات.

وتم القبض على العامل، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وحُرِّر محضر واتخذت الإجراءات القانونية لعرضه على النيابة العامة.
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