ظاهرة نادرة.. خروف بمظهر غريب واليكم عدد أرجله (صورة)

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وُلد خروف بـ6 أرجل في قرية إيرانية في محافظة قزوين منذ حوالي أسبوع، ما يُعتبر ظاهرة نادرة وغريبة من نوعها.وذكر صاحب الخروف الصغير "مهدي شرمحمد" أن الأطباء لم يبدوا أي قلق بشأن حالته الصحية في الوقت الحالي.وقال مهدي إنه يتلقى الكثير من العروض المغرية مقابل بيع الخروف ولكنه يرفضها دائما لأنه يفضل تربيته بنفسه.(lbc)