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منوعات
قفز من الطابق السادس... نتيحة الثانوية العامة تنهي حياة طالب في مصر
Lebanon 24
06-08-2024
|
00:28
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أقدم طالب بمحافظة القليوبية في مصر على التخلص من حياته قفزا من الطابق السادس، بعد تهديد تلقاه من والده حذره فيه من عدم الحصول على تقدير في نتيجة الثانوية العامة.
وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، يفيد بقيام طالب يدعى "بلال" (17 عاما) بالتخلص من حياته بالقفز من الطابق السادس من العقار المقيم به بمنطقة الخصوص.
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وأفادت التحقيقات الأولية بنشوب شجار بين المجني عليه ووالده قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة، حيث قام الأب بتهديد نجله، في حال عدم الحصول على مجموع جيد بالثانوية العامة.
وعلى إثر ذلك، أقدم الطالب على الانتحار بالقفز من الطابق السادس، ولقي مصرعه، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.
هذا وتحذر السلطات المصرية والجهات المختصة من الانتحار، حيث تعمل الدولة المصرية على تقديم الدعم للمرضى النفسيين والذين يعانون من صدمات والراغبين بالتخلص من حياتهم، من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدتهم، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان. (روسيا اليوم)
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