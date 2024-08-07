عرض زواج رومانسي في أولمبياد باريس.. فاز بالميدالية وطلب يدها (فيديو)

في مشهد استثنائي، تقدّم الرياضي الأوليمبي جاستن بيست، الذي يعمل كمصرفي استثماري مبتدئ، بطلب الزواج من حبيبته، وذلك بعدما حقق فوزه بالميدالية الذهبية كجزء من فريق التجديف الأميركي للرجال في أولمبياد باريس 2024.

وفي مقطع فيديو تمت مشاركته على إنستغرام، ركع بيست على ركبة واحدة وطلب من دنكان أن تكون شريكته إلى الأبد أمام برج إيفل.



كان لدى الرياضي الأميركي خطة فريدة من نوعها للتقدم للزواج. فقد أحضر أكثر من 2700 وردة صفراء لحبيبته. وبدت دنكان، التي ارتدت ثوبًا أبيض، مذهولة. وفي المقطع، يمكن سماع جاستن بيست وهو يقول: "ليني أوليفيا دنكان، أنت حب حياتي".





وكانت الورود التي استخدمها جاستن بيست في عرض الزواج الرومانسي ذات أهمية خاصة في علاقتهما. وأوضح: "تمثل كل وردة صفراء يومًا قضيناه معًا. نحن تواصلنا عبر "سناب شات"، ويبلغ عدد الورود الصفراء التي أرسلناها 2738 حتى الآن. لذا فهناك 2738 وردة صفراء من "سناب شات". لقد خُلد حبنا حقًا الآن". (news18)