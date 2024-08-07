Advertisement

منوعات

فيديو مُثير.. طبيب صيني يزيل ورمًا في رئة مريض عن بعد 5000 كلم!

Lebanon 24
07-08-2024 | 02:02
A-
A+
Doc-P-1231350-638586184813601063.png
Doc-P-1231350-638586184813601063.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في إنجاز مذهل، أجرى طبيب في الصين عملية جراحية لمريض يبعد عن المدينة 5000 كيلومتر.
 
فباستخدام التكنولوجيا المتقدمة وسنوات من البحث، تمكن فريق من الأطباء من تمكين أحد أفراد فريقهم من تشغيل معدات مقرها في شنغهاي، لإزالة ورم في الرئة لدى مريض بنجاح في غضون ساعة.
 
وقد انتشر مقطع فيديو للجراحة الرائدة على وسائل التواصل الاجتماعي وحظي باهتمام عالمي.
 
وشارك أحد المستخدمين مقطع الفيديو على موقع"اكس"، وكتب: "نجح جراح في الصين في إزالة ورم في الرئة من مريض على بعد 5000 كيلومتر. قام الطبيب بتشغيل الجهاز عن بعد من مكتبه في شنغهاي، بينما كان المريض في كاشغر". (news18)
 
 
Advertisement

منوعات

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:59 | 2024-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2024-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:11 | 2024-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2024-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
04:30 | 2024-08-07
02:53 | 2024-08-07
00:37 | 2024-08-07
00:19 | 2024-08-07
23:59 | 2024-08-06
23:28 | 2024-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24