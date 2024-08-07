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منوعات
عشريني يتحول إلى أربعيني في 5 أشهر بعد مروره بأزمة عاطفية!
Lebanon 24
07-08-2024
|
09:30
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تحولت ملامح صيني في العشرينيات من عمره، إلى ملامح رجل كأنه في الأربعينيات، وذلك بعد اعتكافه في الجبال مدة 5 أشهر.
وقرر الشاب، الاعتكاف في الجبال، بعد مروره بأزمة عاطفية.
ووفق موقع "أوديتي سنترال"، أثارت قصة الشاب، الذي ظهر في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمظهره الأربعيني، بينما أخرج هوية ليثبت أن عمره 24 عامًا فقط، جدلًا واسعًا.
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ولم يصدق أحد رواية الرجل، الذي أخفى اسمه في الفيديو، واكتفى بإظهار صورته أمام الكاميرا لمقارنة ملامحه، إذ كتب على الهوية أنه من مواليد العام 2000.
وقال إنه بعد أزمة عاطفية، قرر الاعتكاف في الجبال، لما يشاع حول فوائد المشي لمسافات طويلة على هضبة تشينغهاي في التبت، بدعوى "تطهير الروح والعقل من أزماتها".
وأكد أنه عثر فعلًا على "الصفاء"، الذي يبحث عنه، رغم أن ما حدث جعله يبدو أكبر سنًا بكثير من عمره.
وأرجع سبب صلعه المبكر إلى التعرض المكثف لأشعة الشمس المباشرة، بينما عزا سبب تبدل ملامح وجهه إلى "تمدد الجلد؛ بسبب الظروف المناخية للجبال".
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