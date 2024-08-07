28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
23
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
19
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
طيور مقطوعة الرأس وجثة... مشهد مرعب على أحد شواطئ إسبانيا!
Lebanon 24
07-08-2024
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
عُثر على جثة رجل ستيني على شاطئ صخري في إسبانيا بالقرب من دجاجات ميتة ومقطوعة الرأس.
وفي التفاصيل، أبلغت زوجة الرجل خدمات الطوارئ أنها وجدت الرجل فاقدًا للوعي ومحاطًا بجثث الطيور ذات الرؤوس المقطوعة.
Advertisement
وقيل إن الرجل بدأ في تحضير الطقوس الشيطانية قبل أن يتوجه إلى الشاطئ لتقديم الحيوانات كتضحية وفق طقوس شيطانية معينة.
وعندما وصل رجال الشرطة والمسعفون إلى مكان الحادث، وجدوا الرجل محاطًا برؤوس الدجاجات وبزوجته وأطفاله المصدومين.
وفي هذا السياق، تنتظر الشرطة نتائج تشريح الجثة لكنها لا تتعامل مع الحادث على أنها جريمة في الوقت الحالي، كونه لم تظهر على جسد الرجل أي آثار لكدمات أو صدمات.
وأشارت التقارير المحلية إلى أن وفاة الرجل مرتبطة برد فعل على العقاقير التي ربما تناولها كجزء من طقوس السحر الأسود. (lbc)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالمايوه.. كارين رزق الله تستمتع بوقتها مع ابنتيها على البحر (صور)
Lebanon 24
بالمايوه.. كارين رزق الله تستمتع بوقتها مع ابنتيها على البحر (صور)
03:17 | 2024-08-07
07/08/2024 03:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خروج معمل دير عمار عن العمل... بيان عاجل من كهرباء لبنان يتعلّق بالتغذية
Lebanon 24
بعد خروج معمل دير عمار عن العمل... بيان عاجل من كهرباء لبنان يتعلّق بالتغذية
06:42 | 2024-08-07
07/08/2024 06:42:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"صاير بيشبه طرزان".. ناصيف زيتون يُثير الجدل بآخر إطلاله له والجمهور يسأل: وين خاتمك؟ (صور)
Lebanon 24
"صاير بيشبه طرزان".. ناصيف زيتون يُثير الجدل بآخر إطلاله له والجمهور يسأل: وين خاتمك؟ (صور)
01:51 | 2024-08-07
07/08/2024 01:51:27
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الحرب.. إقرأوا ما أعلنته الإعلاميّة ماغي فرح
Lebanon 24
عن الحرب.. إقرأوا ما أعلنته الإعلاميّة ماغي فرح
12:54 | 2024-08-07
07/08/2024 12:54:09
Lebanon 24
Lebanon 24
جدار صوت فوق بيروت ومناطق أخرى
Lebanon 24
جدار صوت فوق بيروت ومناطق أخرى
05:43 | 2024-08-07
07/08/2024 05:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
15:09 | 2024-08-07
في هذه الدولة.. خوف شديد يصيب الأطفال أثناء السباحة
09:30 | 2024-08-07
عشريني يتحول إلى أربعيني في 5 أشهر بعد مروره بأزمة عاطفية!
08:20 | 2024-08-07
غضب في بلدٍ عربيّ... طالب احتفل بتخرجه بوصلة رقص أمام أساتذته!
05:33 | 2024-08-07
بعدما ضربت 3 هزّات أرضيّة تركيا اليوم... العالم الهولنديّ يُحذّر من زلزال قويّ ويُحدّد موعده
04:30 | 2024-08-07
فندق ينهار جزئيا في ألمانيا.. والسلطات تكافح لإنقاذ المحاصرين
02:53 | 2024-08-07
بالفيديو.. بحر يلفظ مخدرات بقيمة مليون دولار!
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
08/08/2024 02:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
08/08/2024 02:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
08/08/2024 02:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24