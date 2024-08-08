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إسم طالب يثير جدلاً واسعاً بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة.. ماذا يدعى؟

Lebanon 24
08-08-2024 | 07:14
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أثار اسم طالب بالثانوية العامة في مصر موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول مستخدموها نتيجة لطالب يحمل اسم "محمد محمد محمد محمد محمد".

والطالب يتعلم في مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية بنين، التابعة لإدارة قنا التعليمية، وحصل على مجموع 70.85%.
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وسخر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي من اسم طالب الثانوية العامة إذ علّق أحدهم بالقول: "يا جدعان هو ماسموش 5 محمد.. اسمه محمدين محمد محمدين".
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