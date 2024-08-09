فيديو للحظات الأخيرة.. سيدة تسقط من مصعد وتلقى حتفها

تحذير: مقطع توعوي لا يناسب البعض.
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امرأة في إيران أرادت النزول بالمصعد لكنه أغلق قبل دخولها فدسّت كتاب قبل إغلاق الباب في محاولة لفتحه والدخول فيه، وبسبب ذلك حدث خلل وانفتح الباب لكن دون وجود المصعد.
دخلت امرأة أخرى معتقدة وجود المصعد لكنها سقطت وماتت.pic.twitter.com/T8TYXgEBMR
— إياد الحمود (@Eyaaaad) August 8, 2024
تحذير: مقطع توعوي لا يناسب البعض.
--
امرأة في إيران أرادت النزول بالمصعد لكنه أغلق قبل دخولها فدسّت كتاب قبل إغلاق الباب في محاولة لفتحه والدخول فيه، وبسبب ذلك حدث خلل وانفتح الباب لكن دون وجود المصعد.
دخلت امرأة أخرى معتقدة وجود المصعد لكنها سقطت وماتت.pic.twitter.com/T8TYXgEBMR