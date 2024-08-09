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فيديو للحظات الأخيرة.. سيدة تسقط من مصعد وتلقى حتفها

Lebanon 24
09-08-2024 | 00:09
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تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادم، قيل إنه لامرأة في إيران أرادت النزول بالمصعد لكنه أغلق قبل دخولها فدسّت كتابا لتدارك إغلاق الباب في محاولة لفتحه واستعماله، لكن الصدمة جاءت عقب حدوث خلل أدى إلى فتح الباب لكن دون وجود المصعد.
ورصد مقطع الفيديو المتداول كيف دخلت امرأة أخرى معتقدة وجود المصعد لكنها سقطت وماتت.
وعلق ناشطون أن هذا الفيديو وعلى فظاعته إلا أنه توعوي للانتباه في كيفية استعمال المصعد حتى لا تكون العواقب وخيمة. (العربية)
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