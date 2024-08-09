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والدٌ غاضب يطلق النار على حُكام مسابقة ملكة جمال!

Lebanon 24
09-08-2024 | 09:06
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انتهت مسابقة ملكة جمال في البرازيل بمأساة بعد أن أطلق والد إحدى المرشحات النار على لجنة التحكيم، بعد أن نالت ابنته المركز الرابع بدلا من الأول.

وبحسب موقع "أوكسيدنتال" وقعت الحادثة منذ أسبوع، بعد انتهاء مسابقة ملكة جمال في مدينة ألتاميرا بعد ساعتين تقريباً من انتهاء المسابقة، حيث عبر والد إحدى المشاركات عن استيائه من احتلال ابنته المركز الرابع في المسابقة، متسائلاً عن قرار الحكام ومعايير التقييم.
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وعلى الرغم من أن المكان الذي أقيمت فيه المسابقة كان يعج برجال الأمن الخاص والشرطة، إلا أن الأب الغاضب لم يبال، وفي لحظة أخرج مسدساً، وحاول إطلاق النار على أحد الحكام، لكن الشرطة أطلقت النار عليه ما أدى لوفاته لاحقا.

 وبحسب شهود عيان، اعتبر الأب أن حصول ابنته على المركز الرابع في مسابقة ملكة جمال العالم "إهانة"، وبسبب استيائه من قرار الحكام حاول أن يأخذ الأمور على عاتقه، لكنه تعرض لإطلاق النار قبل أن يتمكن من إيذاء الآخرين، وتوفي متأثراً بجراحه.

وبحسب ما ورد في الصحف المحلية، كانت القاعة التي وقعت فيها الأحداث المأساوية مكتظة بالناس، ولم يكن أمام الضباط خيار سوى إطلاق النار على الأب الغاضب من أجل حماية الحاضرين.

 وتمكن الأب من إطلاق طلقتين من مسدسه قبل أن يتم إسقاطه وإصابة شخص آخر ونقله إلى المستشفى.

وأكدت الصحف أنه يجري حاليا التحقيق في الحادثة لمعرفة ما إذا كان بمقدور الشرطة عدم قتل الأب الغاضب.
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