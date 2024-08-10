ما حصل معها لا يُصدق.. وفاة مريضة بانفجار جهاز أشعة إليكم القصة

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توفيت سيدة مصرية نتيجة انفجار جهاز أشعة في أحد المراكز الطبية الكبرى بحي المعادي في القاهرة، في واقعة هزت الشارع المصري.وفي التفاصيل، ذهبت شيماء عويس لأحد مراكز الأشعة الكبرى، لعمل أشعة بالصبغة على عنق الرحم لمعرفة أسباب عدم الحمل مجددا، حيث رزقها الله بابنتين، وكانت حماتها تلح على إنجاب طفل ذكر، بحسب وسائل إعلام محلية.هرب الأطباء والممرضون وتركوها تحترقوتوجهت شيماء إلى مركز الأشعة بصحبة شقيقتها صفاء، وابنتها الكبرى "10 أعوام"، حيث تم تخديرها قبل الخضوع للأشعة، وطلب من مرافقيها الخروج من غرفة الأشعة لسلامتهم.وبعد مرور دقائق قليلة، سمعت صفاء شقيقة المريضة صوت انفجار في الداخل، ثم خرج الأطباء والممرضون يهرولون هاربين من غرفة الأشعة، فيما حاولت صفاء الدخول لإنقاذ شقيقتها لكنها لم تفلح من كثرة الدخان وهول الموقف، ولم تستطع شيماء مساعدة نفسها والنجاة بنفسها من الغرفة المشتعلة حيث كانت تحت تأثير المخدر.المركز غير مجهز بإجراءات السلامة وطفايات الحريقوفي تصريحات خاصة لموقع "القاهرة 24"، قال محمد عويس شقيق الراحلة إنه كان مسافرا خارج القاهرة حينما تلقى مكالمة من شقيقته في حالة انهيار تخبره فيها أن شقيقتهما الكبرى شيماء في حالة خطرة بعد انفجار جهاز الأشعة.أكد عويس أن الطاقم الطبي والتمريض هربوا وتركوا شقيقته داخل جهاز الأشعة المنفجر، وأن مركز الأشعة ورغم شهرته لم يكن مجهزا بطفايات للحريق، حيث هرع عدد من العاملين والحضور إلى سوبر ماركت أسفل البناية لجلب طفايات حريق ومحاولة إطفاء النيران.احترق وجهها.. وطفلتها تعرضت للإغماءوبعد السيطرة على الحريق، تم نقل المجني عليها شيماء إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وأثناء خروجها من غرفة الحريق على سرير متحرك، فوجئت طفلتها وشقيقتها بمنظر احتراق وجهها والنصف العلوي من جسدها بشكل كبير، ما شكل صدمة للابنة الصغيرة التي تعرضت للإغماء جراء المشهد، بحسب شقيق الضحية.وظلت شيماء في قسم العناية المركزة لمدة 5 أيام، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، الخميس الماضي، على سرير المستشفى.وكشف شقيق الضحية أن إدارة مركز الأشعة تواصلت معه وعرضوا عليه والأسرة مبلغا كبيرا من المال للتنازل عن المحضر والإجراءات الرسمية، إلا أنه رفض بشكل قاطع التعويض المادي، وأوضح أنه ينتظر أن يأخذ حق شقيقته بالقانون، عبر النيابة والقضاء.(العربية)