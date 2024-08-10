Advertisement

منوعات

عناكب بحجم الجرذان تغزو بريطانيا

Lebanon 24
10-08-2024 | 06:38
A-
A+
Doc-P-1232627-638588940732485596.jpg
Doc-P-1232627-638588940732485596.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أظهرت أبحاث جديدة ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد واحد من أكبر عناكب بريطانيا، والذي يتراوح حجمه بين حجم جرذ، وقبضة إنسان.
 
وكان هذا العنكبوت الذي يحيك شباكاً تصل إلى 25 سنتيميتراً معرّضاً للانقراض في المملكة المتحدة في عام 2010، حيث اقتصرت أماكن انتشاره على ثلاثة مواقع فقط محصورة في مقاطعتيّ سافوك وساسكس ولكن الآن، وبفضل حملة استيلاد ناجحة أشرف عليها العلماء، ارتفع عدد الإناث المتكاثرات إلى حوالي 4 آلاف في مقاطعة نورفك وحدها.
Advertisement
وأعرب مدير الموقع لمحميات "ميد ير" الطبيعية تيم سترودويك عن سعادته بالنتيجة، قائلاً: "نحن فخورون بعودة أعداد هذه العناكب إلى مستواها الطبيعي". (الامارات 24)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:26 | 2024-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:31 | 2024-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
13:08 | 2024-08-10
10:37 | 2024-08-10
10:11 | 2024-08-10
09:40 | 2024-08-10
08:39 | 2024-08-10
04:00 | 2024-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24