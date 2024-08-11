Advertisement

منوعات

السجن 10 سنوات لخبير تماسيح اعتدى جنسيا وقتل عشرات الكلاب

Lebanon 24
11-08-2024 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1232969-638590025753311831.jpg
Doc-P-1232969-638590025753311831.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قضت محكمة في أستراليا، بالسجن لمدة 10 سنوات وخمسة أشهر، على خبير تماسيح بريطاني، لإدانته بتهمة الاعتداء جنسيا وتعذيب وقتل عشرات الكلاب، وفق صحيفة "يو إس توداي" الأميركية.

واعترف آدم بريتون (53 عاما) أمام المحكمة، بتورطه في 56 تهمة تتعلق بتصوير نفسه، وهو يعتدي جنسيا، ويعذب ويقتل عشرات الكلاب.
Advertisement

وذكرت المحكمة أن بريتون صور نفسه في الفترة من تشرين الثاني 2020 إلى نيسان 2022 وهو يعذب 42 كلبا، ثم قام بمشاركة مقاطع الفيديو عبر الإنترنت تحت أسماء مستعارة، مشيرة إلى أنه كان يقدم بقايا لحوم الكلاب بعد قتلها إلى التماسيح

وذكرت تقارير صحفية أن بريتون، استخدم منصات عبر الإنترنت للحصول على كلاب تخلى عنها أصحابها، وكان يقوم بوضعها في حاوية شحن يطلق عليها غرفة التعذيب.

ووصف رئيس المحكمة، مايكل غرانت، تصرفات بريتون بأنها "غريبة"، وأنها "بشعة"، قائلا إنه قتل ما لا يقل عن 39 كلبا عمدا.

وألقت السلطات القبض على بريتون بعد أن قام بتحميل مقطع فيديو على الإنترنت، وهو يعذب ما لا يقل عن ثمانية كلاب، إذ أبلغ أحد الأشخاص الشرطة بالحادثة.

وقال بريتون للمحكمة أثناء جلسة النطق بالحكم، إنه يعاني من اضطراب عقلي، يسبب له اهتمامات جنسية شديدة، وغير منطقية.

وأضاف "كنت أعاني من اضطراب نادر، ومنعني الخجل والخوف من طلب المساعدة التي أحتاجها، وسوف أسعى للحصول على العلاج لذلك الاضطراب".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2024-08-11
12:29 | 2024-08-11
06:41 | 2024-08-11
04:07 | 2024-08-11
00:11 | 2024-08-11
23:00 | 2024-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24